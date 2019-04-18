落葉堆冒出一顆「頭骨」！　30歲男失蹤2年疑玩SM慘死

▲警方推測，他很有可能是在玩SM過程中不幸喪命。非當事者。（示意圖／翻攝pixabay網站）



國際中心／綜合報導

俄羅斯30歲的克魯查雷夫（Ivan Klyucharev）從2017年就失蹤，家人這2年來到處打聽他的消息卻苦無進展，直到最近有人通報，莫斯科郊區出現一具「白骨」，經檢驗後確認死者就是克魯查雷夫，但讓人感到納悶的是，他的左手被手銬扣在大樹幹上，身旁也散落各式各樣的鎖、手銬，疑似斷氣前一刻正在玩SM。

據《太陽報》報導，克魯查雷夫2017年5月獨自外出，之後就再也沒回家，由於他過去就被診斷出患有精神分裂症，因此，親友們擔心他一個人在外頭會發病，都相當焦急的要找到他，不過，等著他們的卻是一條噩耗。

警方表示，他們在現場找到5副手銬、3條金屬鍊、6把掛鎖及1本書，原本推測克魯查雷夫是在表演脫逃術，結果失敗收場，害自己被困在荒郊野外餓死，因為現場架有一台攝影機，他很有可能是想錄下自己脫逃過程。

但是後來警方又在他電腦、相機記憶卡中發現其他線索，克魯查雷夫對SM性行為十分感興趣，他更有可能是藉由把自己綁在樹上，來獲取某方面的快感，卻沒做好安全措施不慎喪命。

報導指出，克魯查雷夫被發現時只有露出一顆頭骨，而且頭上還戴著連帽T恤的帽子，身體部分全被樹葉給覆蓋，當地人卡波夫（Eduard Karpov）見到這一幕，忍不住直呼「太恐怖！」目前法醫正在分析他確切死因，來了解他究竟是自殺或他殺，以及導致死亡的致命傷為何。