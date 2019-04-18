eBay網拍賣「聖母院燒焦木材」賺災難財　網譙：無恥又沒品！

▲賣家聲稱是火災現場取出的聖母院木材。（圖／翻攝自eBay拍賣網站）



國際中心／綜合報導

拍賣網站eBay在16日竟然出現有人在賣「巴黎聖母院燒焦的木頭」碎片，疑似是聖母院中被燒掉的一段木材，售價是0.99歐元（約台幣34元），遭到大批網友怒轟是在賺「災難財」。目前eBay官方已經刪除這些商品，禁止賣家「從他人悲劇或痛苦中獲得利益」。

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▲巴黎聖母院失火前的壯麗模樣。（圖／記者洪聖壹攝）



據《俄羅斯衛星通訊社》報導，eBay網除了出現0.99歐元的聖母院木材，還有10幾件印有「Je Suis Notre Dame」、「Fire Remember Tops」等等哀悼聖母院字樣的T恤，這些全被官方視為是不當獲利，因此強迫這些商品下架，並對賣家提出警告，屢勸不聽者則會遭到帳戶永久凍結。

這件事在推特上引發許多網友討論，「令人作嘔！」「竟然有人想透過eBay販賣聖母院的殘骸，這是非常無恥和沒品的行為」、「當全世界都在為這座重要建築籌募資金時，卻有不肖人士想用聖母院來賺錢。」

eBay發言人表示，絕對不允許有人想利用災難發大財，公司現在都會對火災後發布的相關產品進行檢查，並持續監控是否有不當商品上架。

據了解，巴黎聖母院15日突然陷入火海，燃燒15小時才撲滅火勢，初步判斷起火原因和維修工程相關，已排除是人為惡意縱火。火災發生後的24小時，也迅速募得來自世界各地超過7億歐元（約台幣243億元）的募款，計畫接下來5到6年會暫時關閉，待聖母院重建完成後再對外開放。