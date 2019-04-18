南韓判二戰官司狂求賠償　日企「對司法保障很擔憂」急撤離

▲日本官房長官菅義偉表示會持續與南韓協商，為日本企業爭取保障。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

去年10月開始，南韓陸續判決日本必須為二戰期間強制徵用韓國勞工一事賠償。日本半導體企業Ferrotec認為，南韓司法判決逐漸影響日企在南韓投資，「對南韓司法的獨立性是否完全有保障抱有擔憂」，因此決定將旗下事業撤離南韓。

綜合外媒報導，南韓法院針對日本二戰時期，用誘騙、脅迫的手段強制徵用南韓未成年勞工無償工作，從去年10月開始逐漸做出判決，要求日本賠償，尤其是日本企業中的日本製鐵及三菱重工，兩者在南韓的資產也被扣押。

對此，日本主張該問題早在1965年的《日韓請求權協定》中就已解決。日本官房長官菅義偉指出，南韓至今沒有具體行動來導正「徵用工違反兩國協定」的問題，加上日企遭扣押資產的情況愈加嚴重，未來會持續要求與南韓協商，保護日企在南韓合法進行經濟活動。

不過2016年成立的日本半導體企業Ferrotec表示要撤離南韓，因為今年2月時，兩名子公司員工與一名總公司員工疑似盜用設備設計圖，遭南韓檢方依侵害營業機密保護罪嫌起訴。

Ferrotec聲明，關於南韓政府對日本企業的司法判斷，對南韓司法獨立性是否完全有保障感到擔憂，判斷應該將潛在風險降到最小化，因此決定撤離南韓。Ferrotec估計，結束子公司會損失4至6億日圓，之後與南韓當局交涉恐怕還會追加損失。