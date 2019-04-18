薛瑞福：美中進行意識形態爭鬥　要與盟友合作因應亞洲巨人

▲美中關係受到外界注目。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall G. Schriver）日前表示，美國與中國正在進行一場意識形態的爭鬥，面對亞洲巨人的崛起，美方必須與盟友制定策略來因應。他觀察到俄羅斯、北韓等也有類似的問題，不過他補充，「我們特別關心中國的軌跡。」

《南華早報》報導，薛瑞福16日在華府智庫「哈德遜研究所」所贊助的美、中、歐盟關係會議發表談話，他指出，中國藉由「掠奪性經濟」與日益增長的軍事影響力，可能會破壞小國的主權，磨損人權且削弱自由貿易體系。

薛瑞福認為，北京展開一帶一路計畫，呈現出充滿野心的投資與基礎建設項目，還有在南海的軍事行動，上述都是他所關注的領域。他也描述了幾項美國正在考慮的合作措施，藉此因應中國的行為。

美國副總統潘斯（Mike Pence）去年10月在哈德遜研究所把苗頭對準中國，批評中國選擇經濟侵略。薛瑞福表示，如果中國取得成功，就會形成一個截然不同的區域架構與秩序。

中國駐華盛頓大使館官員並未立刻發表評論，不過以往的聲明顯示，北京通常都會呼籲華府共同努力，達成不對抗、互相尊重與合作共贏的局面。

至於歐盟方面，雖然有國家依然抱持謹慎態度；但北京近期已說服義大利、匈牙利、希臘加入一帶一路計畫。報導指出，面對中國的崛起，歐洲的反應比較緩慢，因為內部有太多問題會分散注意力，包括難民危機與經濟、脫歐議題等。

歐洲聯盟理事會秘書長傑普（Jeppe Tranhold-Mikkelsen）說，在過去的5到10年間，世界已經發生變化，當歐洲試著擺脫自身的危機時，中國的國內生產總值也翻了一倍，同時，中國的產業在技術層面取得巨大進步。