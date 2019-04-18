影／少女嘴唇乾裂1道小傷口…數天後變「蠕動巢穴」　牙醫夾出大量蛆蟲

▲少女嘴唇遭蒼蠅產卵。（圖／翻攝自臉書）

國際中心／綜合外電報導

馬來西亞一名身患殘疾的15歲少女，日前疑似因為嘴巴內部太乾裂出一道小傷口，沒想到之後嘴巴一天腫得比一天大，直到求助後才被牙醫發現，原來傷口早就被蒼蠅侵入產卵，嘴巴組織也被大量孵化的蛆蟲吞食掉一大塊。

治療少女的牙醫伊斯萬（Mohd Khairul Izwan）在臉書上分享案例，患有腦性麻痺的少女全身癱瘓無法移動，疑似因為炎熱天氣的影響，造成嘴唇乾裂出一道小傷口。雖然少女母親一直都在家中照顧她，但可能因為疏忽，直到她的嘴巴在數天後過於腫脹發現情況不對，才趕緊帶去給牙醫看。

▼少女嘴唇原本乾裂的一道小傷口，因為疏忽腫脹變成「蠕動巢穴」。（圖／翻攝自臉書）

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▲牙醫從少女嘴唇裡夾出大量蛆蟲。（圖／翻攝自臉書）

伊斯萬表示在他檢查時，少女的傷口就已經是個「裡頭物體會蠕動的巢穴」，他還在裡面夾出多隻蛆蟲，利用高溫殺死幼蟲，並將傷口清洗、縫合後，已為少女開出處方治療、傷口逐漸癒合的少女也已平安出院。他說，由於少女只能透過鼻胃管進食，長期沒有接觸水和食物的嘴唇就變得過於乾燥，意外給了蒼蠅很好的繁殖環境。

伊斯萬說，這個案例相當罕見，但不代表不會發生，因此還是要提醒民眾保持口腔衛生，降低發生類似情況的風險。