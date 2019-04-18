SpaceX獵鷹重型火箭「核心助推器」風浪太大墜海

▲SpaceX成功發射獵鷹重型火箭（Falcon Heavy）。（圖／SpaceX）



記者吳易達／綜合報導

SpaceX日前成功發射獵鷹重型火箭（Falcon Heavy），將一顆6噸重的衛星送入預定軌道，3具推升火箭都在返回時成功降落，遺憾的是該火箭的核心助推器在運送過程中，因大浪而墜海。不過，SpaceX方面表示，此次的事故將不會影響到未來的火箭發射任務。

綜合外媒報導，SpaceX公司表示，由於當時海況惡劣，公司的回收團隊未能順利將獵鷹重型火箭的核心助推器運回港；但與完成任務相比，保障團員的生命安全對於公司來說更為重要。

SpaceX公司指出，當時的海況惡劣到產生了8至10英尺（約2.4至3公尺）高的巨浪，獵鷹重型火箭的核心助推器開始劇烈搖晃，始終無法維持垂直狀態，最終墜入了海裡。

報導指出，SpaceX也開發了一種名為「八腳抓取」（Octograbber）的機器裝置，用於保護核心助推器。不過，有公司消息人士指出，「八腳抓取」並不適用於獵鷹重型火箭，因為兩者的接口不大相同。

無論如何，這次火箭發射任務算是圓滿成功，3具推升火箭都成功降落，只是運送行動中不巧遇到大浪而使核心助推器墜海，相信SpaceX下一次的火箭發射任務會更加完美。