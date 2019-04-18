登時代2019年百大人物！　巴西總統被評為「複雜的角色」

▲ 巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國《時代》雜誌近日陸續公布2019年「百大最具影響力人物」榜，18日揭曉的名單中，可見巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）。極右派的博爾索納羅過去曾發表仇視女性、反對同志、種族歧視等談話，因而有「巴西川普」之稱。他是今年唯一上榜的巴西人，被該雜誌定義為一位「複雜的角色」。

介紹博爾索納羅的文章由全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）政治學家布瑞莫（Ian Bremmer）撰寫。布瑞莫指出，在擔任總統3個月後，博爾索納羅代表了10多年政府高層腐敗的突破，也是巴西這一代實現經濟改革的最佳機會。不過，博爾索納羅也鼓吹大男人主義，同時是一位極端保守的反同性戀者，更可能扭轉巴西在氣候變遷方面的努力。

布瑞莫提到，博爾索納羅的爭議性掩蓋了他的國家的一個重要事實：巴西依然是個充滿活力的民主國家，也有強大的制度與體系，可限制博爾索納羅也許會做出的好事或是造成的傷害。如果他想要完成任何事，博爾索納羅將不得不學習在體系內做事，而時間會證明他是否具有所需要的靈活性和韌性。