登時代2019年百大人物！　巴西總統被評為「複雜的角色」

美國《時代》雜誌近日陸續公布2019年「百大最具影響力人物」榜,18日揭曉的名單中,可見巴西總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)。極右派的博爾索納羅過去曾發表仇視女性、反對同志、種族歧視等談話,因而有「巴西川普」之稱。他是今年唯一上榜的巴西人,被該雜誌定義為一位「複雜的角色」。

介紹博爾索納羅的文章由全球政治風險諮詢組織歐亞集團(Eurasia Group)政治學家布瑞莫(Ian Bremmer)撰寫。布瑞莫指出,在擔任總統3個月後,博爾索納羅代表了10多年政府高層腐敗的突破,也是巴西這一代實現經濟改革的最佳機會。不過,博爾索納羅也鼓吹大男人主義,同時是一位極端保守的反同性戀者,更可能扭轉巴西在氣候變遷方面的努力。

布瑞莫提到,博爾索納羅的爭議性掩蓋了他的國家的一個重要事實:巴西依然是個充滿活力的民主國家,也有強大的制度與體系,可限制博爾索納羅也許會做出的好事或是造成的傷害。如果他想要完成任何事,博爾索納羅將不得不學習在體系內做事,而時間會證明他是否具有所需要的靈活性和韌性。

