川普5月底會晤日本新天皇　陸方希望藉此安排川習會

▲美國總統川普計畫在5月出訪東京。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合外電報導

美國總統川普計畫5月底訪問日本，與5月1日登基的新一代日皇德仁會晤。外媒報導，中國大陸官員正在與美方確認川普的出訪行程，討論是否能在他拜訪亞太地區期間舉行川習會。

綜合外電報導，美中雙方官員已經預訂於4月底在北京再次舉行貿易談判，並規劃最快於5月底或6月初舉行美中貿易協議的簽約儀式。到時將由川普和習近平共同簽署協議，也代表2方在貿易戰中達成共識，迎來新的里程碑。

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▲日本新天皇德仁（こうたいし なるひとしんのう Kōtaishi Naruhito Shinnō）將在5月1日登基，日本新年號改為令和。（圖／路透社）

川普另外預計在5月底訪問東京，與登基未滿月的新一代日皇德仁（こうたいし なるひとしんのう Kōtaishi Naruhito Shinnō ）會晤，不過訪問行程還沒有得到美日雙方的證實。美國官員18日表示，日北首相安倍晉三將在26日訪問白宮與川普會談，針對貿易內容與北韓無核化問題進行討論；白宮官方則對此報導不予置評。

▲中方希望5月能和到時人在亞太地區的川普進行川習會。（組圖／達志影像／美聯社）

不過3名參與貿易談判的匿名消息人士指出，陸方若想趁川普出訪亞太地區期間安排川習會的話，對美方而言不失為一個選擇，因為美方了解陸方偏向在亞洲進行川習會，只是還沒有提出確切的會面地點。川普此前說過，希望在5月底前能舉行川習會，盡快為貿易談判取得共識，「我會說，我們在接下來的4個禮拜內就會知道結果怎麼樣了。」