美中最後一輪貿易談判　最快5月底簽署協議

▲美中此前登場的第七輪貿易談判。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

知情人士透露，美中暫定4月底展開新一論貿易談判，並希望此次談判雙方能達成最終協議。美中談判團隊預計5月底或6月初舉行簽字儀式，比美國總統川普當初劃下的最後期限還要晚2個月。

根據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，雙方最新的行程安排與川普4日和中國國務院副總理劉鶴會面後，訂定的目標時程大致相符。川普當時曾說過，「接下來的4個禮拜，可能更短或更長，無論如何，到時很可能會宣布非常重大的事。」

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▲美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）。（圖／達志影像／美聯社）

知情人士說，依初步時程安排，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）將在4月最後一個禮拜飛往北京，與中方會談；中方首席談判代表、國務院副總理劉鶴於隔週率團訪問華府。知情人士表示，美中一旦達成協議，2國官員會針對協議文本與法律用語耗時數週，最快將在美國陣亡將士紀念日（5月27日）舉行儀式，由川普和習近平簽字確定。

儘管美中貿易協議達成在即，部分關注談判進展的人士認為，2國仍有多項重大議題未得到解決，尤其是如何取消美中對彼此貨品加徵的關稅。價值2000億美元的中方貨品若被美方解除加徵的10％關稅，仍有另外500億美元的中方貨品被加徵25％關稅；對此，中方於2018年也鎖定美方農產品徵收25％關稅作為反擊。

▲美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與中國國務院總理劉鶴。（圖／路透）

美國前代理副貿易代表柯特勒（Wendy Cutler）3月在紐約智庫亞洲協會（Asia Society）座談會指出，北京希望美方完全取消對2500億美元中國貨品加徵的關稅，華府或許會取消一部分，再看中國兌現承諾的表現逐步解除。