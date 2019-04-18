郭台銘投入2020總統大選　日媒關注夏普發展情況

▲郭台銘17日宣佈參加國民黨內總統初選。（圖／記者季相儒攝）

國際中心／綜合外電報導

鴻海董事長郭台銘17日赴國民黨中央，接受國民黨黨主席吳敦義頒發「榮譽狀」，隨後即宣布投入2020總統大選。日媒擔心，郭台銘此舉可能讓最近業績本就不理想的夏普(sharp)再受影響，導致日後的經營更混亂。

日本《每日新聞》報導，如今鴻海已是夏普的母公司，夏普現任會長（董事長）兼社長戴正吳是郭台銘的心腹大將，也是鴻海出身的人，因此即便郭台銘沒有直接干預夏普營運，其影響力也可能衝擊夏普，讓接下來的營運狀況更混亂。

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▲夏普(sharp)的經營狀況受到中國大陸經濟放緩的負面影響。（圖／CFP）

夏普於2016年成為鴻海旗下子公司，透過戴正吳的經營，利用鴻海生產往降低成本，並在中國等亞洲地區大力銷售產品，成功讓業績從資不抵債的狀態呈V字型反轉，而夏普也在2017年度（截至2018年3月底的財會年度）轉虧為盈。

▲夏普社長戴正吳。（圖／記者李毓康攝）

隨著美中貿易戰與中國大陸景氣放緩，仰賴鴻海銷售網在中國大陸販售液晶電視提升業績的夏普也連帶受影響，出現供過於求的現象，造成價格下跌、品牌力下降。前景堪憂的情況下，若郭台銘從經營鴻海的第一線退下，轉而全心投入總統選組的話，勢必對夏普帶來影響。

夏普公關部門表示，夏普是保有獨立性的企業，對於鴻海的事恕不予置評。