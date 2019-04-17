快訊／秘魯前總統加西亞涉貪拒捕　住處開槍自盡「子彈灌頸」

▲加西亞2018年3月在利馬檢調辦公室外接受媒體訪問。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

身陷貪腐醜聞的秘魯前總統加西亞（Alan Garcia），17日拒絕配合警方調查，在住處飲彈自盡，已經被送往醫院搶救。據悉，加西亞的槍傷位於頸部，目前傷勢情況危急。

美國有線電視新聞網（CNN）引述秘魯國營通訊社（Andina）報導，現年69歲的加西亞持槍射擊自己頸部，被緊急送往醫院救治。秘魯衛生部長托馬斯（Zulema Tomas）向媒體透露，加西亞目前正接受神經外科治療，且已經出現3次心搏停止，情況非常不樂觀。

路透社報導，加西亞曾在1985年和2006年2度當選總統，卻被控涉入巴西營建公司Odebrecht大宗貪腐案。Odebrecht公司已經於2016年坦承，透過賄賂方式換取利潤豐厚的合約，但加西亞對一切指控皆矢口否認。

加西亞去年遭限制出境後，曾經向烏拉圭尋求政治庇護遭拒絕。秘魯警方17日前往他位於首都利馬的住家逮人，加西亞拒絕配合，隨後舉槍自盡。經院方實施緊急手術後，加西亞目前仍陷入昏迷。

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