小國民想變 「大G佬」　巴紐男人瘋迷陰莖增大術

▲巴紐近年颳起陰莖增大「瘋」，引發熱議。（示意圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

位於太平洋上的島國巴布亞紐幾內亞(Papua New Guinea)是個小國，但這裡的男人卻瘋狂愛上大GG！在該國首都莫爾斯貝港(Port Moresby)醫院工作的外科醫生丹洛普(Akule Danlop)告訴英國《衛報》說，過去兩年，他至少治療了500名因陰莖增大術導致GG變形或性功能障礙的男子。

丹洛普說：「近兩年來我每周都會接到5個新病例。而他們都只是勇敢站出來接受治療的。諱疾忌醫的還不知有多少。我光是今天就診治了7名病人。」

為了增加男性雄風，巴紐不少男子會偷偷透過各種管道，在陰莖上注射各種物質，好自讓自己變成「大G佬」。注射進去的東西包括椰子油、嬰兒油、矽膠、甚至食用油，五花八門，無奇不有。上述物質其實都不適宜用來增大陰莖，它所產生的後遺症更是可怕。

丹洛普表示，他曾親自給大約90名出現陰莖增大後遺症的男性動手術。當中大部分患者都出現異常的、塊狀的腫塊。有些病例甚至是連陰囊也遭殃。還有部分患者是帶著潰瘍進來的，最後甚至會爆開來。他說：「他們當中一些人甚至因為包皮太過腫脹不能收縮，導致排尿困難。」

丹洛普又說，幾乎所有求診的人都後悔接受了陰莖增大術。給他們「增大」的，往往是醫院的男護士，他們多數是想在正常收入之外多賺一些外快。

他感嘆說，每天都要緊急處理癌症等可怕疾病的同時，還要面對這些把陰莖增大、「自作自受」的病人， 往往讓他覺得很沮喪。

丹洛普目前正在跟巴布亞紐幾內亞的其他醫生合作，尋查為何「陰莖增大術」會突然在巴紐「爆紅」的原因、以及色情品是否引發這波熱潮的根源。

但巴布亞紐幾內亞大學「生殖健康、婦產科系」教授莫拉(Glen Mola)表示，很多男性都會心癢癢的想讓自己的GG更強大。他不認為「瘋增大陰莖」是巴紐特有的現象。