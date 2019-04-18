川普推特語錄／我剛跟教宗說　我會提供聖母院很棒的援助哦

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普今天繼續透過推特向民主黨喊話，要求國會盡快修法改進移民法案，否則邊境情況只會越來越糟。另外，川普再次提到巴黎聖母院火燒事件，重申他願意提供法國重建所需的援助。

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▼剛和教宗方濟各有一場很棒的對話，代表美國人民向他就聖母院教堂可怕大火事件的表達哀悼。我提供我們很棒的建築翻新專家作為幫助，如同我昨天跟法國總統馬克宏說的一樣。同時也住教宗和馬克宏總統復活節快樂！

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▼民主黨國會議員必須從假期中回來並改變移民法或是邊境，雖然邊境巡邏隊做得很好，但情況只會越來越糟。一大片牆正在建造中！

▼哇！FBI付了11筆款項給沒有信譽假文件作者、「川黑」Christopher Steele @OANN @JudicialWatch 這場獵巫完全就是針對總統和美國人民的詐欺！是骯髒警察、希拉蕊和民主黨全國大表大會搞的。