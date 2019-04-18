全球那些「商人出身」的總統們　美國歷史上就有7位！

▲川普在參選總統之前，就已經是美國家喻戶曉的地產大亨。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合外電報導

商人治國，世界各國早已有過許多例子，例如包括左右世界脈動的現任美國總統川普在內，美國歷史上就出過7位商人出身的美國總統，亞洲也有南韓前總統李明博、泰國前總理塔信等，在歐洲的例子則有多次擔任義大利總理的貝魯斯柯尼。在全球現任元首中，包括烏克蘭、南非、秘魯等國總統也都是商人出身。

在美國歷史上，除了川普之外還有6位總統在從政前有過經商經驗，其中有4位的商業生涯甚至可說是相當成功。根據《時代雜誌》整理，包括經營報業的第29任總統哈定（Warren Harding）、投入採礦業的第31任總統胡佛（Herbert Hoover）、石油業投資人兼從事男性服飾經銷的第33任總統杜魯門。

近現代也有經營家族花生農產品事業的第39任總統卡特（James Jimmy）、靠石油業發家致富的布希父子（第41任和第43任），其中小布希（George Walker Bush）不止跟隨父親老布希（George H.W. Bush）的腳步，更在1989買下德州遊騎兵隊（Texas Rangers），成為美國棒球大聯盟的球隊老闆，直到1998年才將球隊售出。

▼布希家族靠著石油業致富，家族成員也多參與政治。（圖／路透社）



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現任美國總統川普從政前就已經是作風高調的地產大亨，雖然曾4度宣告破產，但川普集團的事業版圖仍包含飯店業、度假村、高爾夫球場、住宅大樓，也涉及出版業、媒體業、模特管理、理財服務、桌上遊戲開發、餐飲、商業教育、旅遊、選美、零售、航空等眾多行業，甚至擁有知名節目《誰是接班人》的製作公司。

南韓前總統李明博在1992年轉戰政壇前，曾在現代集團旗下的現代建設工作，因工作能力受賞識而快速晉升，年紀輕輕就已位居董事，之後更出任董事長，曾是南韓貧戶翻身神話的代表性人物，因此當選後又有「CEO總統」之稱。不過，李明博卸任後爆出涉嫌貪污、瀆職、逃漏稅等多項罪名，2018年10月遭判刑15年。

▼ 李明博因貪污案件出庭受審。（圖／路透社）



泰國前總理塔信（Thaksin Shinawatra）早在從政前就已經是電信業鉅子，利用家族財力創辦泰愛泰黨，不到幾年時間就合併了泰國多個小黨，在2001年大選中以壓倒性優勢當選總理，並在4年後順利連任，卻在2006年遭政變推翻，流亡海外至今。

曾3次出任義大利總理企業家貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）早年創辦建築公司，隨後投入媒體業並涉足金融產品市場，之後更買下義甲豪門AC米蘭。不過，貝魯斯柯尼在他的第3次任期間因性醜聞和逃漏稅案件纏身，於2013年遭法院褫奪公權。

當今全球就有多位國家領袖是商人出身，例如烏克蘭現任總統波洛申科（Petro Poroshenko），早年於1996年創立「如勝糖果集團」（Roshen），逐漸成長為烏國最大的糖果精緻企業，因此他也被暱稱為「巧克力王」。智利現任總統皮涅拉（Sebastián Piñera）也是該國知名企業家出身，事業版圖包括金融業、航空業、媒體業和體育事業，估計身價高達27億美元，曾被譽為是全球「身價最高」的國家領袖。南非現任總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）早年同樣棄商從政，投資包括能源、房地產、保險、電信等產業。

若是將統計範圍擴大至「投入政治圈的商業人」，例子就更多了。《創業家雜誌》（Entrepreneur）曾整理，包括印度前上議院議員馬雅（Vijay Mallya），同時也是印度綜合企業UB集團主席；投資銀行家彭博（Michael Bloomberg）曾擔任3任紐約市長，同時創辦彭博集團。

此外，加州前州長阿諾•史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）雖然以電影巨星、健身運動員身份聞名，但事實上他早年也曾從事房地產投資事業，以資助他從事健美所需的開銷。如今，他名下的房地產世值約3億美元（約新台幣92億元）。

▼阿諾史瓦辛格早年也曾投入房地產投資，之後又當選加州州長。（圖／達志影像）

