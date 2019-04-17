郭台銘宣布參選總統「政壇巨震」　金融時報：就像川普！

▲郭台銘宣布投入2020大選，外媒將此比做美國總統川普當年掀起的旋風。（圖／路透社）



記者王致凱／編譯

鴻海集團董事長郭台銘17日下午宣布，投入2020大選國民黨黨內初選，為政壇投下震撼彈。英國《金融時報》（FT）指出，郭台銘若參選總統，撼動台灣民主生態的程度相似於川普進軍政壇後在美國颳起的旋風，且將引發全球電子代工巨頭鴻海集團內部的巨大變化。

郭台銘17日下午赴國民黨中央，接受國民黨黨主席吳敦義頒發「榮譽狀」，隨後宣布投入黨內初選，角逐2020總統大位，且明言絕不接受徵召。郭台銘呼籲國民黨必須建立黨內初選制度，強調必須「公平、公正、公開、透明、接地氣」，稱這是「建立國民黨的信用跟黨魂的第一步」。

《金融時報》昨日報導，白手起家的68歲企業家郭台銘，1974年以7500美元資本一手創辦鴻海公司，如今已成長成擁有超過100萬名雇員的代工集團，透過旗下富士康遍佈中國大陸的大量廠區，替蘋果公司組裝絕大多數的iPhone手機。郭台銘若參選2020年1月舉行的總統大選，兩岸關係勢必成為主要議題。從郭台銘與中國大陸的關係看來，投入選戰而引發爭議的程度，或許不亞於川普當年觸發的商業利害關係。

鴻海集團最早到海峽對岸設廠的台商之一。富士康早在1988年就於深圳開設在大陸的第一間工廠，如今已經陸續在大陸成立10多座工廠，在當地雇用至少50萬人。

《金融時報》分析，在國民黨內，目前已經有前新北市市長朱立倫、前立法院院長王金平等4人宣布投入初選，但黨主席吳敦義則屬意呼聲較高的高雄市長韓國瑜；在民進黨方面，現任總統蔡英文則因為一系列不受歡迎的經濟社會政策改革而重創支持率，目前正努力爭取黨內提名。

由於富士康有超過半數營收仰賴蘋果公司，因此也連帶受到iPhone銷售疲軟影響，特別是近年iPhone在中國大陸市場不如以往受青睞。鴻海集團去年的總營收為5.3兆元新台幣，但隨著智慧型手機需求觸頂，科技業成長放緩之際，鴻海同樣得努力應對挑戰。

里昂證券亞洲科技研究主管巴拉特（Nicolas Baratte）形容，「鴻海是一間精明的代工公司，非常擅長控管成本和壓低價格。」巴拉特表示，「但他們被一項佔營收55％的產品綁住，不只需要大量的人力，且生產作業不適合自動化。」

過去幾年內，許多在全球硬體供應鏈享有主導地位的台廠，紛紛將製造業務轉移出中國大陸，其中廣達電腦就將部分業務遷回台灣或轉往北美；蘋果供應商緯創則轉往印尼組裝，同時評估在印度和越南設廠。富士康則預定今年在印度量產iPhone，並在越南擴大產能。

不過，科技業內高層則表示，沒有其他地方能夠取代中國大陸消費級電子產品製造基地的地位。富士康在印度生產的產品，目的是瞄準該國不斷增長的智慧型手機市場，而非取代中國大陸作為全球出口基地。報導指出，富士康印度工廠僅雇用2.5萬名員工，但集團在大陸最大的廠區，雇員數是此數字的25倍之多。

分析認為，為了供應全球iPhone市場，就算其他公司轉移出大陸，鴻海仍不得不以中國大陸作為主要製造基地。巴拉特說，雖然富士康的人力相較顛峰時期已經砍了25％，未來還有可能再減少，「但他們在中國大陸仍有70萬員工，不可能遷移到中國以外的其他地點。」