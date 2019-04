郭台銘「神明指示」參選2020！CNBC、路透相繼報導：媽祖成了女海神

▲ 郭台銘前往武聖宮參拜。(圖/記者林敬旻攝)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

鴻海董事長郭台銘昨天被問到是否參與2020總統大選,他回應「要去問關公、媽祖」,今(17)日上午到板橋慈惠宮參拜時,就表示媽祖有託夢,請自己要為台灣人民做事、幫助年輕人,「媽祖叫我要出來!」言論一出,包括CNBC、路透社、日本朝日新聞、彭博等外國媒體,立即報導郭董參選的消息,且強調是受到「sea goddess」(媽祖)的感召。

「郭台銘選總統」早已不是新鮮話題,早在兩年多前川普當選美國總統時,外界便開始猜測「台版川普」的逆襲有沒有可能發生,當時媒體也曾把郭台銘列為總統民調人選,甚至壓倒性超越藍綠政客;當時國民黨主席選舉、參選人之一的郝龍斌政見就是「只要當選,窮盡洪荒之力也要把郭董請出來(選總統)。」

請繼續往下閱讀...

▲郭台銘宣佈參加國民黨內總統初選,向總理孫中山以及先總統蔣經國敬禮。(圖/記者季相儒攝)

郭台銘上午現身板橋慈惠宮參拜時,表示「不管我走到世界什麼地方我都會想到媽祖」,認為媽祖從小保佑在自己身邊,「當初國民黨來到台灣,我在這裡長大,小時候都在媽祖廟附近玩,媽祖無時無刻都在保佑我,不管做任何投資,媽祖都在我身邊。」

郭台銘說,媽祖前幾天來託夢,希望自己為受苦受難的老百姓做好事,要給年輕人希望的同時,兩岸也要維持和平,「媽祖指示和平繁榮之後經濟自然好,經濟好之後,媽祖會保佑更多人,媽祖要我一定要出來,不是為了賺錢,要為台灣人做更多事。」

許多國外的媒體得知此消息後也相繼報導,《路透社》指出,郭台銘週一(15日)接受媒體採訪時說,計畫在未來幾個月辭去職務,不禁讓人猜測這與角逐總統大位有關;在美媒CNBC的標題中,台灣傳統神明媽祖也被介紹為海上女神(Departing Foxconn chairman says sea goddess told him to run for Taiwan’s presidency)。

▼郭台銘現身「發跡廟」慈惠宮,支持民眾大喊選總統。(圖/記者陳豐德攝)