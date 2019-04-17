郭台銘「神明指示」參選2020！CNBC、路透相繼報導：媽祖成了女海神

▲ 郭台銘前往武聖宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

鴻海董事長郭台銘昨天被問到是否參與2020總統大選，他回應「要去問關公、媽祖」，今（17）日上午到板橋慈惠宮參拜時，就表示媽祖有託夢，請自己要為台灣人民做事、幫助年輕人，「媽祖叫我要出來！」言論一出，包括CNBC、路透社、日本朝日新聞、彭博等外國媒體，立即報導郭董參選的消息，且強調是受到「sea goddess」（媽祖）的感召。

「郭台銘選總統」早已不是新鮮話題，早在兩年多前川普當選美國總統時，外界便開始猜測「台版川普」的逆襲有沒有可能發生，當時媒體也曾把郭台銘列為總統民調人選，甚至壓倒性超越藍綠政客；當時國民黨主席選舉、參選人之一的郝龍斌政見就是「只要當選，窮盡洪荒之力也要把郭董請出來（選總統）。」

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▲郭台銘宣佈參加國民黨內總統初選，向總理孫中山以及先總統蔣經國敬禮。（圖／記者季相儒攝）

郭台銘上午現身板橋慈惠宮參拜時，表示「不管我走到世界什麼地方我都會想到媽祖」，認為媽祖從小保佑在自己身邊，「當初國民黨來到台灣，我在這裡長大，小時候都在媽祖廟附近玩，媽祖無時無刻都在保佑我，不管做任何投資，媽祖都在我身邊。」

郭台銘說，媽祖前幾天來託夢，希望自己為受苦受難的老百姓做好事，要給年輕人希望的同時，兩岸也要維持和平，「媽祖指示和平繁榮之後經濟自然好，經濟好之後，媽祖會保佑更多人，媽祖要我一定要出來，不是為了賺錢，要為台灣人做更多事。」

許多國外的媒體得知此消息後也相繼報導，《路透社》指出，郭台銘週一（15日）接受媒體採訪時說，計畫在未來幾個月辭去職務，不禁讓人猜測這與角逐總統大位有關；在美媒CNBC的標題中，台灣傳統神明媽祖也被介紹為海上女神（Departing Foxconn chairman says sea goddess told him to run for Taiwan’s presidency）。

▼郭台銘現身「發跡廟」慈惠宮，支持民眾大喊選總統。（圖／記者陳豐德攝）