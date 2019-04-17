美日貿易談判啟動貨品關稅談判　美要求縮減對日貿易逆差

▲ 茂木敏充透露，雙方已同意在數位貿易領域進行談判協商，涵蓋範圍包括電子商務及音樂產業。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合外電報導

美日部長級貿易協商16日正式落幕，雙方聚焦農產品與工業關稅等議題，並同意把電子商務（EC）等數位貿易納入新雙邊貿易談判範圍，而美方也在會中強調對日的龐大貿易逆差。據了解，雙方預計本月下旬進行二次磋商。

綜合外媒《日本時報》、路透社報導，此次美日貿易協商為期2天，由美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在美國華盛頓會晤日本經濟財政擔當大臣茂木敏充，雙方延續去年9月日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）和美國總統川普（Donald Trump）所達成的協議，啟動農產品等貨品關稅談判。

在關稅方面，美國貿易代表署（USTR）指出，美方官員在會中提及對日本的龐大貿易逆差，也就是2018年美國對日本的商品貿易逆差達676億美元。茂木敏充指出，川普政府希望能縮減貿易逆差，希望日本能夠擴大開放市場，特別是農產品領域，但日方已表態不會提供超越CPTPP的優遇給美方；至於汽車關稅的部分，日方已取得美方的保證，也就是在談判期間，美國不會對日本提高汽車關稅。

由於美方相當關注貿易逆差，茂木敏充進一步透露，安倍晉三及川普都將出席26日登場的美日峰會，希望能在此之前與萊特海澤再次會面進行磋商。