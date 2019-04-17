全裸+大換體位！正妹藥劑師「床戰4分半」暗黑片外流　網瘋求網址

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

越南網紅Trâm Anh驚爆流出不雅影片！網路流傳一支疑似Trâm Anh與男友4分半鐘的性愛片，2人全裸入鏡還變換各種體位，相當火辣，吸引許多網友暴動求片源，連保守的越南電視台都罕見報導。

據越南媒體報導，Trâm Anh原本是一名藥劑師，因為長相甜美可愛，加上前凸後翹的身材，讓Trâm Anh隨後在網路走紅，之後更登上當地選秀節目，幾乎成為半個藝人，在越南有一定程度的知名度。

▲Trâm Anh因漂亮臉蛋、好身材而走紅。（圖／翻攝自IG，同下）

Trâm Anh爆紅後，不時會成為媒體報導對象，電視通告及採訪也不少，先前就曾報導過她與澳洲越南裔男友交往一事，沒想到，近日被爆料的竟然是疑似Trâm Anh與男友的性愛影片。

網路討論區流傳影片及截圖，聲稱是Trâm Anh與男友床戰4分半鐘的過程，2人全裸入鏡外，也變換許多體位。有網友仔細對比認為，性愛片女主角身上的痣與Trâm Anh相符，相信這就是Trâm Anh本人與男友的性愛片。

大批網友在討論區暴動求影片網址，也吸引電視台注意，讓平時保守的越南電視台也罕見報導此事。不過Trâm Anh至今沒有回應，僅將臉書（Facebook）與Instagram帳號刪除，被外界認為是默認性愛片一事。

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▲Trâm Anh曾經被報導交往一名澳洲越南裔男友，現在疑似流出性愛片。