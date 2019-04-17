中共軍機再繞台！美國務院嚴厲聲明：停止這一切行為

▲共軍近期多次繞台，引發國防部密切關注。（圖／國防部提供）

國際中心／綜合報導

近日中共軍機動作頻頻，15日再度飛經過巴士海峽朝東南航向西太平洋遠海長程訓練，引起美國關注，對此美國國務院特別發出聲明，要求中國停止任何脅迫台灣人民安全、社會經濟制度的行為。

台北時間15日中午，中共解放軍空警500、轟6K、運8、蘇愷30及殲11等多架戰績，飛經過巴士海峽朝東南航向西太平洋劃過，國防部立刻派機艦掌握狀況，確保台海安全。美國國務院發言人不具名表示，反對任何台灣或中國任一方，擅自出現改變現況的行動，其中包括訴諸武力或是以其他方式脅迫。

總統蔡英文也表示，「這項舉動已經在挑戰台海區域的穩定」此外，美方發言人也引用日前白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）日前的推聞，「中國軍事挑釁不會贏得民心，只會讓台灣人更加珍惜民主的決心。」

美國國務院也呼籲，北京要停止這樣的壓迫行動，重啟跟台灣人民、政府的對話，不得使用經濟或是武力脅迫，美國將會陸續關切，更提到，「台灣是可靠的經濟夥伴、民主政治的典範」。

一向主張美國應該對台販售F-35戰機的費雪（Rick Fisher）提到，中國若是對台灣威脅繼續，中國也持續增加戰力，美國更應該對台軍售，強化台灣的戰力以防萬一。