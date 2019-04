「聖戰分子狂歡中！」德極右派政黨陰謀論：聖母院惡火是穆斯林的攻擊

▲巴黎聖母院火勢撲滅後。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

聖母院周一(15日)傍晚起火,火勢很快就燒上屋頂,摧毀染色玻璃窗及木質內部,隨後的尖塔倒塌,不僅對法國人而言幾乎是一場「駭人悲劇」,曾經見過美麗聖母院的全球觀光客也為此感到心痛。雖然法國當局隔天表示沒有跡象表明是蓄意縱火,然而德國極右派卻散播「陰謀論」,暗示火災可能源自穆斯林對歐洲基督教徒的不滿,刻意煽動敏感宗教情緒。

請繼續往下閱讀...

▲德國另類選擇黨(AFD)領導人威德爾(Alice Weidel)。(圖/達志影像/美聯社)

綜合外媒報導,由於德國境內反移民的聲浪逐漸變高,極右翼暴力事件頻傳,極右民粹政黨「另類選擇黨」(AFD)近年聲勢水漲船高,僅僅成立6年便在歐洲議會上佔有7個席次,2017年更是成為德國最大在野黨。該黨領導人威德爾(Alice Weidel)16日發文,「聖母院在聖週期遭遇祝融浩劫,巴黎第二大教堂聖敘爾比斯教堂在3月被燒,法國2月時則發生了47宗針對基督教的攻擊事件。」

「觀察歐洲仇視、歧視基督教徒組織(Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe )提到,針對基督教徒的攻擊顯然增加。」她在文末附上德國天主教雜誌的文章連結,內文報導聖敘爾比斯教堂被惡火襲擊,標題相當聳動「法國各地的天主教堂遭到褻瀆」;不禁任人聯想,威德爾此舉無疑暗示巴黎聖母院遭遇大火,與法國境內的反基督徒攻擊相關。

巴黎聖敘爾比斯教堂是在3月17日發生火災,沒有任何人員傷亡,教堂主體結構也幾乎無受損,相關單位持續調查起火原因。

▲巴黎市民都相當痛心。(圖/路透)

半島電視台則指出,西方白人至上主義者、民粹主義者以及反猶太的新納粹分子等極右派支持者之間,已經因為巴黎聖母院大火,大肆謠傳「陰謀論」、排斥移民言論,聲稱是穆斯林主導縱火,或穆斯林會因此事沾沾自喜。

對比歐美極右派瘋狂消費聖母院慘劇,法國主要政黨15日皆宣布暫停歐洲議會選舉的造勢活動,馬克宏領導的「共和前進!」候選人、法國歐洲事務部長盧瓦索女士(Nathalie Loiseau)16日發表聲明,「我們處於悲傷的高峰…決定投入國家團結,直到另行通知前競選活動都暫停。」

保守派的「共和黨」候選人貝拉米(François-Xavier Bellamy)也取消原定16日晚間舉行的競選造勢活動,「目睹無價之寶崩塌,我們深感憂心…現在是我們所有人哀悼的時刻。」

▼巴黎聖母院失火。(圖/路透)