「聖戰分子狂歡中！」德極右派政黨陰謀論：聖母院惡火是穆斯林的攻擊

▲巴黎聖母院火勢撲滅後。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

聖母院周一（15日）傍晚起火，火勢很快就燒上屋頂，摧毀染色玻璃窗及木質內部，隨後的尖塔倒塌，不僅對法國人而言幾乎是一場「駭人悲劇」，曾經見過美麗聖母院的全球觀光客也為此感到心痛。雖然法國當局隔天表示沒有跡象表明是蓄意縱火，然而德國極右派卻散播「陰謀論」，暗示火災可能源自穆斯林對歐洲基督教徒的不滿，刻意煽動敏感宗教情緒。

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▲德國另類選擇黨（AFD）領導人威德爾（Alice Weidel）。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，由於德國境內反移民的聲浪逐漸變高，極右翼暴力事件頻傳，極右民粹政黨「另類選擇黨」（AFD）近年聲勢水漲船高，僅僅成立6年便在歐洲議會上佔有7個席次，2017年更是成為德國最大在野黨。該黨領導人威德爾（Alice Weidel）16日發文，「聖母院在聖週期遭遇祝融浩劫，巴黎第二大教堂聖敘爾比斯教堂在3月被燒，法國2月時則發生了47宗針對基督教的攻擊事件。」

「觀察歐洲仇視、歧視基督教徒組織（Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe ）提到，針對基督教徒的攻擊顯然增加。」她在文末附上德國天主教雜誌的文章連結，內文報導聖敘爾比斯教堂被惡火襲擊，標題相當聳動「法國各地的天主教堂遭到褻瀆」；不禁任人聯想，威德爾此舉無疑暗示巴黎聖母院遭遇大火，與法國境內的反基督徒攻擊相關。

巴黎聖敘爾比斯教堂是在3月17日發生火災，沒有任何人員傷亡，教堂主體結構也幾乎無受損，相關單位持續調查起火原因。

▲巴黎市民都相當痛心。（圖／路透）

半島電視台則指出，西方白人至上主義者、民粹主義者以及反猶太的新納粹分子等極右派支持者之間，已經因為巴黎聖母院大火，大肆謠傳「陰謀論」、排斥移民言論，聲稱是穆斯林主導縱火，或穆斯林會因此事沾沾自喜。

對比歐美極右派瘋狂消費聖母院慘劇，法國主要政黨15日皆宣布暫停歐洲議會選舉的造勢活動，馬克宏領導的「共和前進！」候選人、法國歐洲事務部長盧瓦索女士（Nathalie Loiseau）16日發表聲明，「我們處於悲傷的高峰…決定投入國家團結，直到另行通知前競選活動都暫停。」

保守派的「共和黨」候選人貝拉米（François-Xavier Bellamy）也取消原定16日晚間舉行的競選造勢活動，「目睹無價之寶崩塌，我們深感憂心…現在是我們所有人哀悼的時刻。」

▼巴黎聖母院失火。（圖／路透）