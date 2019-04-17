不吸煙、不喝酒　23歲護理師「躺著看電視」左半身癱瘓

▲23歲護理師因為躺在床上看電視，造成左半身癱瘓。（示意圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合外電報導

英國一名23歲護理師娜塔莉（Natalie Kuniciki）平時生活習慣良好，但某天躺在床上看電視，還小睡15分鐘，沒想到就聽到脖子「喀」的一聲，整個人左半身突然無法動彈，送醫診斷，確認是中風。

據英國《太陽報》報導，娜塔莉日前跟朋友一起躺在床上看電視，試圖用枕頭墊高脖子，找到舒適又剛好的姿勢，當下雖聽到脖子發出「喀」一聲，但娜塔莉不以為意，繼續維持同樣的姿勢看電視，隨後還小睡了15分鐘。

沒想到當娜塔莉想起身去上廁所時，卻發現自己全身無力，尤其左半身完全無法動彈，整個人直接重摔在地。由於本身是護理師，娜塔莉想著先躺在原地休息，等等就會好轉，結果情況卻沒有改善，娜塔莉這才連忙喊來朋友幫忙。

友人原本還想抱起娜塔莉，但發現娜塔莉無法自行站立，立刻送往醫院檢查。醫師診斷，娜塔莉很有可能是調整姿勢不慎，或是長時間維持同一個姿勢，導致椎動脈剝落破裂，出現中風的症狀，整個人左半身幾乎癱瘓。

「我不抽菸也不喝酒，我甚至沒有任何家族病史。」娜塔莉驚訝自己竟然會中風，因為她並沒有嘗試扭脖子，「我只是移動，但它就發生了」，最後，娜塔莉只能住院一個月並積極復健。

娜塔莉感嘆，千萬不要以為年輕就不會中風，很多時候都會發生意外。而醫師提醒，長時間維持不良姿勢很有可能造成椎動脈剝落、破裂，民眾應多加避免。