聖母院大火　《鐘樓怪人》小說與動畫雙雙熱銷

▲迪士尼著名動畫《鐘樓怪人》，躋上家庭電影類排名的前10名。（圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

法國重量級歷史性建築巴黎聖母院發生大火的新聞撼重全球。法國大文豪雨果以以這座歷史性建築為背景的同名小說《巴黎聖母院》(Notre Dame de Paris)，周二(16日)迅速飆上上亞馬遜法國的暢銷書排行榜榜首。這本小說的英語譯本書名，即是大家熟知的《鐘樓怪人》(The Hunchback of Notre-Dame)。改編自該小說的迪士尼同名動畫《鐘樓怪人》，也躋上家庭電影類排名的前10名。

據了解，雨果是從巴黎聖母院裡的滴水嘴獸獲得靈感，從1829年開始撰寫該部小說。小說背景是1482年的巴黎，敘述駝背敲鐘人加西莫多暗戀吉卜賽美女愛絲梅拉達的悲劇故事，它頌揚了超越美醜的人類純愛，同時事喚醒法國人對巴黎母院的注意，促使當時的政府進行整修工程。

法文版的《巴黎聖母院》向來是法國最暢銷的小說之一，而其他文字的譯本亦在全球各地長銷。有分析家指出，每當法國遭遇國家危難時，人民會傾向於閱讀文學作品；例如在2015年11月的巴黎恐己後，美國大文豪海明威記述1920年代移居巴黎歲月的作品《流動的饗宴》，銷量亦跟著飆升。