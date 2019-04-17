巨石陣建造者從哪來？　專家：來自東歐愛琴海一帶的農民

▲巨石陣的建造者可能來自歐洲東部與地中海以東地區。（圖／維基百科）

國際中心／綜合報導

英國巨石陣（Stonehenge）的建造方式與用途至今仍是未解之謎，英國科學家最近在與巨石陣同個時期的新石器時代遺址中，提取出人類遺骸DNA之後，與當時生活在歐洲其他地區的人類遺骸DNA做比較，發現新石器時代待在英國的居民，其實是從歐洲東部與地中海以東地區而來，恐怕巨石陣的建造者也正是來自這一帶。

根據《BBC》報導，由自然歷史博物館與倫敦大學組成的聯合研究團隊，15日在《自然生態與進化》雜誌上公開一篇論文，內容提到，他們將與巨石陣同為西元前6000-4500年間的古英國農民的骨骼，與當時的歐洲其他地區的骨骼進行DNA比對，發現最接近農民的DNA來自愛琴海與土耳其地區。他們因此推測，這批來自土耳其等地的移民，在經過伊比利亞半島後，一路往北，最後就在西元前4000年來到了英國。

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▲ 研究人員稱巨石陣的建造者來自愛琴海與土耳其地區 。（圖／翻攝自GoogleMap）

倫敦大學研究人員托馬斯教授 （Mark G. Thomas） 指出，這群擅長農業的移民膚色較淺、眼睛是棕色的，頭髮普遍是黑色或深棕色的，在他們來到英國以前，島上其實早就已經住了一些靠打獵、採集維生的族群，他們膚色較為黝黑，眼睛是藍色的。不過，從DNA檢測結果可以看出，隨著時間發展，農業族群的人口數量早就已經超越其他族群，甚至幾乎取代了其他族群，在農業發展穩定之餘，接著便發展了像是「建造巨石陣來聚會」等社交活動。





▲原先住在英國的打獵、採集族群膚色較黑，眼睛則為藍色的 。（圖／翻攝自NHM Anthropology推特）

研究團隊也發現，大約在西元前2550年，這批第一代來到英國的農民後代，又被一個同樣從歐洲移居而來，另一個農業族群所取代。因此，英國人在這幾千年的時光中，其實一共遭遇了兩次相當重大的基因變化。