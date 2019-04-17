人小志氣高　11歲的她已是國際慈善組織執行長

▲11歲的「她」已是一位國際組織的小執行長 。（圖／翻攝自YouTube／PennyAppeal.org）

國際中心／綜合報導

印象中的11歲孩子，除了課業外，大部分時間可能是滑平板或是打打球，不過這位女孩在這個年紀卻是已經訪問過英國首位穆斯林內閣成員、保守黨黨員賽伊達.娃西（Sayeeda Warsi）與工黨國會議員納茲.沙阿（Naz Shah），令人想像不到的是，她還是一位CEO，國際組織的小執行長！

據《英國衛報》報導，還在就讀小學的夏奇拉.拉赫曼（Shakira Rahman）日前被英國慈善組織Penny Appeal的創辦人尤尼斯（Adeem Younis）指派為「小執行長」，原因是尤尼斯被夏奇拉想出來的議題，包含貧窮、身體形象與霸凌等感到吃驚，驚訝於她小小年紀便有著熱情與理想。

Penny Appeal為英國慈善組織，成立於2009年，主要提供照護孤兒及食品與醫療援助。尤尼斯表示，當我們有著想改變世界的想法時，我們會漸漸因這個現實世界而感到憤世嫉俗，但是夏奇拉只想著幫助別人，並一直抱持著積極的態度，相信夏奇拉會為慈善事業產生真正的影響。

尤尼斯指出，第一次遇見夏奇拉是在Penny Appeal的伊斯蘭啞劇中，當時因為組織在英國國內外有許多與孩童相關的活動，便聘請了夏奇拉，沒想到夏奇拉日後對組織產生了深遠的意義。

11歲的夏奇拉打上領結並穿上商務套裝，出現於Penny Appeal位於西約克郡的倫敦辦公室，當媒體問她是如何撐起這個組織的職責？夏奇拉表示，「我喜歡一拿到作業就開始寫，我喜歡事情有條不紊。」

夏奇拉雖然平時在辦公室內時十分有「小老闆」的架勢，但回到家後，還是當著父母的「乖女兒」。夏奇拉表示，在家時，爸爸媽媽還是老大，但如果被爸媽惹惱時，會向他們說，「以後別想從Penny Appeal拿到援助了」，便解決所有問題了！

▼夏奇拉．拉赫曼想要改變世界、幫助眾人。（影片取自／YouTube／PennyAppeal.org）