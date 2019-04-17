巴黎聖母院浩劫後至少關閉3年　修復工匠與建材恐不足

▲浩劫前後的巴黎聖母院對照圖。（圖／路透）

國際中心／綜合報導國

重量級歷史性建築巴黎聖母院周一(15日)遭遇烈火浩劫，最具標誌性的尖塔也在烈燄中被燒毀崩塌。不過聖母院官方單位表示，大部分內部結構奇跡般完好，但關閉修復期可能長達3年。

法國總統馬克宏說，會在5年內重建聖母院，而且會讓它未來變得更漂亮。 内政部副部努涅茲(Laurent Nunez)稱讚消防員把握了救火關鍵的黃金半小時，有效阻止了火勢蔓延，更讚揚消防員的勇氣及決心，冒著生命危險進行搶救。

巴黎聖母院目前己被圍封，外人不得進入。聖母院資訊單位負責人芬諾特(Andrew Finot)被問及聖母院何時重新對外開放時表示：「目前還不清楚，我想可能要關閉3年。」他同時指出，目前聖母院需要建造一個新的屋頂，他曾視察聖母院內部情況，發現頂部已完全被摧毀，地面則滿是積水。

聖母院遺產總監普拉達(Laurent Prades)說，聖母院內部僅有一個建於1989年的祭壇被倒塌的尖塔擊毀，其餘部分都大致保存完好，可說是不幸中的大幸。院內由8000根音管組成的18世紀管風琴、聖像、壁畫等文物都未被破壞，3面玫瑰花窗也大致完好，但因為受熱力影響，會有一定程度受損。

旗下建築公司曾為英國溫莎堡遭遇火災進行復修的建築師慕德(Francis Maude)則憂心，歐洲目前沒有足夠富修復古蹟技巧的工匠可以投入修復工作，而重建聖母院需要動用大量石塊、木材、鉛及玻璃窗。他又說，聖母院建造時使用大量石灰岩，若經歷超過攝氏800度的高溫會分解，他相信很多古老的石造表面已救不回來。

另一方面，重建亦缺乏所需的木材。因為近數十年來森林濫砍濫伐問題嚴重，已很難再找到高大的樹木來重建支架及天花板。聖母院當年採用的橡樹樹齡達300、甚至400年。

法國已成立50人的調查小組調查起火原成因，負責聖母院尖頂維修的5家公司的工人將被問話。警方指出，目前已有約30名工人接受查問。

檢察官指出，聖母院的消防警鈴在周一晚曾兩度響起，分別是下午6點20分及下午6點43分。第一次警鈴響起時，曾有消防人員到場檢查，卻並未發現異狀。等到警跉再度響起時，大火經已蔓延整個屋頂。