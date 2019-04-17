惡火9hrs！聖母院燒出淚水沒燒到「神聖風向雞」　續守護巴黎市民

▲聖母院尖塔上的銅製風向雞僅部分受損，可望修復。（圖／翻攝自推特／Jacques CHANUT）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

法國聖母院大火，不僅對法國人而言是一場「駭人悲劇」，曾經見過美麗聖母院的全球觀光客也為此感到心痛，令人驚喜的是，原本位於聖母院之巔、尖塔之頂的「神聖風向雞」竟然沒事。

▼ 聖母院大火 。（圖／翻攝IG）

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據《紐約時報》報導，坐落於塞納河西堤島上的巴黎聖母院，是歐洲第一個全哥德式教堂，挺過法國大革命和兩次世界大戰，卻沒有躲過2019年這場祝融浩劫。

惡火燒聖母院的噩耗，不禁讓人想起《愛在日落巴黎時》中男主角的一段台詞，「你相信巴黎聖母院有一天會消失嗎？」也憶起鐘樓怪人加西莫多盪著繩子在聖母院火海拯救愛斯梅達的那一幕，讓全世界的人感慨萬分。

▲巴黎聖母院火勢撲滅後。（圖／達志影像／美聯社）

幸好火勢在15日深夜11點左右受到控制，並於16日上午9點前後全面撲滅，目前因大火確認摧毀的建築物項目，包括三分之二的屋頂與尖塔，南北鐘塔與被屋頂崩塌殘骸埋住的正殿大廳部分損毀，主建築結構則暫時安全，北側大門著名的「聖母院玫瑰窗」、正殿的十字架祭壇與緊急搶救出火場的信仰聖物「耶穌荊棘」也奇蹟式的安然無恙。

「不敢置信！聖母院雞竟然沒事！」除了主建築、耶穌荊棘與玫瑰窗的保存，在火勢撲滅後，消防人員與立即趕到現場的法國建築公會總幹事，更是意外找到了原本位於尖塔之頂的「神聖風向雞」。

▼巴黎聖母院的玫瑰花窗，在大火中倖存。（圖／路透社）

根據聖母院的傳說，這隻立於聖母院最高點的「青銅公雞」，內部藏有多種聖物，包括「耶穌荊冠碎片」以及法蘭西天主教的兩位聖人，分別是3世紀的巴黎大主教、被羅馬皇帝迫害後斬首的聖德尼（Saint-Denis）與傳說阻止了匈人皇帝阿提拉圍攻巴黎，並促成法蘭克王國皈依天主的聖女熱納維耶芙（Sainte Geneviève）的聖骨灰，因此歷史上，這隻青銅公雞也被視為「巴黎市民的守護象徵」。

▲聖物「荊棘冠冕」。（圖／達志影像／美聯社）

這隻風向雞原本立在尖塔頂端，但在15日大火中卻隨尖塔的燒蝕崩塌，而於驚駭地市民眼前消失。眾人原以為「青銅雞」大概已被高溫熔解、或者被摔爛壓碎；豈料在清點火場後，發現神雞除了些微變形外，基本上可以說是毫髮無傷。

▼聖母院大火前後。（圖／路透社）