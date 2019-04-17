圖／巴黎聖母院灌救畫面曝！消防員拉水線衝火場　外媒：這場火救的是文化

▲▼ 400多名消防人員不斷拉水線噴水搶救。（圖／路透，下同）

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國際中心／綜合報導

法國知名歷史建築「巴黎聖母院」15日發生大火，屋頂尖塔慘遭烈焰吞噬倒塌，當局派出400多名消防員與機器人搶救，歷經15小時才完全撲滅火勢，成功挽救主體結構以及2座鐘樓。如今，消防員出生入死救火的畫面也對外曝光，外媒以「這場火救的是文化」下註解，而一名不具名的消防員透露，他已連續持勤至少18小時，「聖母院是巴黎的文化遺產，更重要的是，它是法國的遺產。」

▼ 聖母院慘遭烈焰吞噬 。（圖／翻攝IG）

綜合外媒報導，聖母院的木製屋頂使得火勢快速蔓延，且一旦屋頂開始燃燒，石磚外牆使得消防員難以灌救，加上石頭變熱，呈現裡面悶燒的狀態，加上聖母院的高度替火勢帶來更多氧氣，讓救災工作困難且複雜。

當局動員大批消防人員搶救，在聖母院外拉水線搶救，在消防人員隨身鏡頭畫面中可以看到，一行人英勇進入火場，要在不造成額外破壞的情況下撲滅火勢。此外，當局也出動遙控消防機器人Colossus協助救援，進入火場確認狀況與灑水。

▼ 消防人員衝入火場搶救，消防用機器人也出動。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

▼ 這場大火燒了8小時後，消防人員才控制火勢，最終歷經15小時才把火完全撲滅。（圖／路透）

外媒記者形容，聖母院代表著法國的特色、歷史與文化，但如今燒著焦黑的聖母院就像是一道傷疤。

「聖母院是巴黎的文化遺產，更重要的是，它是法國的遺產」，一名具有14年資歷的男消防員表示，他已連續持勤至少18小時，而他所屬的團隊負責拉水線灌救，「（我的同事們）盡一切努力來保護（聖母院）裡面的文物…這是巴黎聖母院啊，完全不一樣！」

▼ 火勢撲滅後的巴黎聖母院。（圖／達志影像／美聯社）

▼ 聖母院附近擺有一束玫瑰花。（圖／路透）