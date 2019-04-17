「不擅長畫女人！」加藤一彥天天翻《花花公子》　成就性感女賊峰不二子

▲峰不二子靠著好身材及外貌騙取錢財。（圖／翻攝自Twitter／@rm0025ri，同下）

記者林瑩真／編譯

日本經典漫畫《魯邦三世》作者Monkey Punch（本名：加藤一彥）11日因肺炎逝世，享壽81歲。以1967年開始連載的《魯邦三世》而爆紅的他，曾經說過自己並不擅長畫女人，然而卻靠著描畫色情雜誌《花花公子》（PLAYBOY）的女人肉體，創造出童年中最性感的野貓盜賊峰不二子。

峰不二子號稱是《魯邦三世》中的第一女主角，以姣好的身材、艷麗的面容，將身為世界上最傑出神偷的魯邦三世玩弄於手掌心，分不清是女間諜、盜賊還是殺手，卻可以靠著人脈周旋於財界、政界及各國的諜報機關，利用女人專屬的武器，華麗奪走任何她想要的錢財或寶石。

不過最初，作者加藤一彥是非常不擅長描繪女性的，即使在正式出道後，女性角色也是他的罩門之一，為了畫好女性，加藤一彥看起色情雜誌《花花公子》，以雜誌中的女性為主題，不停來回描畫女性，直到最後，終於創造出峰不二子各種色氣滿滿的場面，也讓《魯邦三世》徹底轉為大人取向的漫畫。

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▲峰不二子是不少人的童年女神。

加藤一彥曾說，峰不二子與魯邦的關係奇妙又平衡，並將此比喻為自己的婚姻。在峰不二子的心中，出賣魯邦是常事，但她從不將魯邦丟在逃不出來的困境裡；而對於這樣的峰不二子，魯邦卻只有一句話「背叛是女人的特權」，次次都會原諒峰不二子，並深深為她著迷。

如此神祕而美麗的峰不二子成為不少男生的童年女神，同樣也是許多女性粉絲的憧憬。在漫畫中，峰不二子曾有幾句名言，如「小看姊姊的話，可是很恐怖的喔」、「女人的欲望是無底洞，不管得到了多少，永遠都是不夠，想要像金山、銀山般永遠閃亮，才是所謂的女人心」、「對不起喔魯邦，果然在我的字典裡，同伴就等於財寶呢」、「所謂的好女人，是可以自己保護自己的女人」。