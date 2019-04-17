麻疹疫情全球大爆發　WHO呼籲：接種疫苗才是根本

▲麻疹疫情今年全球大爆發，提醒國人若要前往疫區旅行，應由醫生評估 。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

衛福部疾病管制署16日公布國內在短短3天內增加8例麻疹病例，而美國聯邦疾病防治中心（CDC）也在日前指出，今年20個州就爆發了555個麻疹病例，是近20年來第二嚴重的疫情爆發，且最新的疫情都是來自於旅行間的傳染，提醒民眾不只要減少前往疫區旅遊，最好是前往醫院評估是否可接種麻疹疫苗，避免麻疹案例持續上升。

綜合外媒報導，今年約170國共通報了11萬2163個麻疹病例給世界衛生組織（WHO），而去年同期則是約160國共通報了2萬8124個病例，WHO預估全球實際麻疹人數可能更高。

傳染病專家彼得·霍特茲（Peter Hotez）表示，接種麻疹疫苗，便可以完全預防，如果接觸到病毒感染者，10名未接種疫苗的人中有9人會自行生病。

美國聯邦疾病防治中心傳染病部門副主管克拉克（Thomas Clark）表示，美國爆發的麻疹新疫情幾乎都是因旅行受到傳染，且大約一半的病例爆發於宗教或種族社區，原因是他們對於接種疫苗的知識較為不充足。

世界衛生組織幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，這次麻疹大爆發，部分原因是大眾對於接種疫苗的反向認知，社群媒體的反疫苗（anti-vax） 假消息流竄，使得部分家長拒絕讓小孩接種疫苗，也呼籲大眾接種疫苗才是根本。

奇美醫學中心家庭醫學部醫師蔡宜璇指出，麻疹為傳染力很強的病毒性疾病，屬於法定傳染病，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，在疫苗尚未使用前，超過99％的人都會被感染，且主要侵犯學齡前兒童。

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▲奇美醫學中心家庭醫學部醫師蔡宜璇。（圖／記者林悅攝）

麻疹前驅症狀：常見有發燒、鼻炎、結膜炎與咳嗽，以及發燒，初期很像感冒，3、4天後口腔內出現斑點（柯式斑點）；柯氏斑點出現後，會繼續發燒，然後再過24至48小時後出現典型的斑丘疹於耳後，再擴散至整個臉面，然後慢慢向下移至軀幹和四肢，約持續4至7天。

蔡宜璇醫師表示，接種疫苗前必須先由專業醫師進行評估，此疫苗安全性高，發生立即過敏反應的機率約數百萬分之一，大部分無明顯不適。少數可能有輕微發燒、紅疹、暫時淋巴結腫大、輕微咳嗽、鼻炎或科氏斑點等不適。