快車飛撞餐廳「碎片四射爆炸」　只差幾秒...母子3人驚險逃死

▲母子3人才剛離開餐廳，現場就慘遭飛車撞毀。（圖／翻攝自Facebook／Napa Police Department）

國際中心／綜合報導

美國加州納帕郡(Napa)日前發生一起母子3人驚險逃死的事件，監視紀錄器拍到，一名女子帶著2名兒女剛走出餐廳，一輛快車竟然迎面而來，把附近桌椅全都撞成碎片，巨大撞擊力讓現場宛如發生過爆炸案一樣，沒想到母子3人竟然奇蹟逃脫，只受了輕傷。

這起事件發生在15日下午，影片中可看到，女子帶著2名年幼兒女走出Villa Corona餐廳，她似乎完全沒有查覺到即將到來的危險，還悠閒地走在路上，小孩們卻突然跑了起來，沒想到才幾秒的時間，突然一輛飛車快速撞來，現場宛如發生爆炸案一般，餐廳戶外露臺與桌椅全都被撞成碎片。

餐廳女員工薩爾迪瓦(Vivian Saldivar)表示，當時她剛好往窗外看，意外目睹了這起驚險事件，「看起來就像是電影畫面一樣，第一時間我還以為是發生地震或龍捲風」，趕緊跑到屋外查看，看到小女孩逃跑時被桌子擊中，哭著說頭部、腹部和腿都很痛，小男孩則十分安靜，似乎沒有受傷的樣子。

納帕警方表示，60歲車主突然失去對車子的控制，才會導致事件發生，幸好只造成他與一名2歲小孩受輕傷，對外發布這則影片，是希望能夠提醒大眾，出門要多留意周圍環境。餐廳老闆則說，「這實在太令人難以置信，幸好母子3人躲開了」，餐廳雖然有輕微損失仍打算照常營業。

▼現場宛如發生過爆炸案一般恐怖。（圖／翻攝自Facebook／Napa Police Department）

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