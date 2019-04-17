桑柏格呼籲切換「大教堂模式」　像救聖母院一樣救地球

▲瑞典16歲少女桑柏格（Greta Thunberg）在歐洲會議上，再次重申全球暖化的嚴重性，並呼籲全球領導人應積極應對。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

瑞典16歲少女桑柏格（Greta Thunberg）因呼籲全球暖化事件受到全世界關注，今日她在歐洲會議上，再次重申氣候變遷的嚴重性，並呼籲全球領導人應像重建被燒毀的巴黎聖母院一樣，展開迫切的救援行動。

桑柏格在法國史特拉斯堡（Strasbourg）舉行的歐洲議會（EP）上演講，指責歐盟領導人對於英國脫歐一事上，招開了3次的緊急會議，但在面臨全球暖化時，卻沒有任何的作為。領導人應該注重全球氣候變遷的議題，而不是把時間花在稅收和脫歐的事情上。

她表示，如果居住的房子正在分崩離析，就不會有人還在為脫歐一事忙進忙出，雖然現在氣候變遷還沒有出現重大問題，但卻需要有人保持關注。桑柏格提出應該切換到全人民花錢出力的「大教堂模式」，各領域都積極重建日前被大火燒毀的巴黎聖母院，甚至捐出7億歐元來修復，對於全球暖化希望能像對待聖母院一樣，積極地做出救援行動。

「聖母院希望有強壯的地基，但是我不確定我們有沒有。」桑柏格表示面對氣候變遷需要一定的勇氣，並且要有決心去付諸行動，所以懇請各位領導人切換至大教堂模式，以應對其候變遷的問題，迫切地去做應該要做的事情。