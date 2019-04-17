金正恩突擊空軍部隊 　戰機大秀「空中戰鬥作業」讓他超滿意

▲ 金正恩16日突擊視察北韓空軍部隊，對訓練成果相當滿意。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩16日突擊視察了北韓空軍部隊，並親自指導戰鬥飛行員飛行訓練。這是金正恩繼去年11月16日指導新型尖端戰術武器的試驗之後，間隔5個月再次進行的軍事視察，他對於訓練的成果似乎相當滿意，多次在戰機完成動作時嘴角上揚、露出微笑。

根據《韓聯社》報導，為了能夠進一步了解『戰鬥機團』的飛行訓練狀況，金正恩特別選在昨日，與國務委員會第一副委員長兼最高人民會議常任委員會委員長崔龍海組織指導部第一副部長趙勇元、勞動黨副委員長金平海和吳秀容等人一同拜訪北韓人民軍航空與反航空軍第1017部隊。他親自命令當天執勤的戰鬥機起飛，向他展現完整的空中戰鬥作業後再著陸。

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▲ 北韓戰鬥機在空中展現出色訓練成果 。（圖／路透）

儘管當天條件惡劣，但飛行員似乎之前早就做足準備，順利獨立完成空中戰鬥作業，確實執行首都反航空防禦任務，出色的表現讓金正恩看完多次露出滿意的笑容。

視察後，金正恩臨走前也對所有飛行員叮嚀，時時刻刻都要謹記著國家與人民的期待，一定要努力準備，成為能夠優秀完成戰鬥任務的「不屈老鷹」。

據了解，金正恩視察的戰鬥機是執行「空對空」以及「空對地」戰鬥任務的軍用機種，被視為一個國家最核心的空中戰力。戰鬥機一般負責的任務多為緊急、突發的任務，因此更需要隨時檢查隨機應變的戰鬥能力，這次的視察可說是相當重要。