火災警鐘響2次！聖母院錯失「黃金23分鐘」大火吞沒整個教堂

▲巴黎聖母院剩下主體建築及2座塔樓沒有被燒毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合報導

法國巴黎聖母院（Cathédrale Notre-Dame de Paris）15日晚間發生火災，經過400名消防員整整9小時的搶救後，才順利將火勢撲滅。巴黎檢方調查起火原因，發現教會職員在火災警鐘響起當下並沒有發現火災，直到23分鐘後，警鐘再響，才發現教堂頂部起火，但已經來不及。

綜合外媒報導，巴黎當局找來50人組成調查團隊，要找出聖母院起火原因，最初懷疑是與原本就在進行的尖頂維修工程有關，排除縱火可能。

檢察官海茨（Remy Heitz）指出，聖母院在當晚6時20分第一次響起火災警鐘，但教堂職員沒有發現起火點，直到6時43分，第二次警鐘再次響起，職員們才發現教堂屋頂起火，但相隔23分鐘已經錯過黃金滅火時間，讓火勢一發不可收拾。

請繼續往下閱讀...

▲聖母院本就在進行修復工程 。（圖／記者洪聖壹攝）

檢方也向整修聖母院的5間公司、共30名職員問話。其中，總部設在法國東北部雅爾尼的Le Bras Brothers公司預計花4年進行聖母院修復工程，該家公司員工表示，火災發生前，他們正在聖母院的尖塔及其木造結構上施工，



另一名參與調查的人士透露，調查人員花了整晚與裝修工人談話，「已經確定火災是否從屋頂開始起火，並蔓延到整個聖母院」，雖然調查人員目前因為安全理由，暫時不能進入聖母院，但他們已經預定接下來將調查施工設備，特別是電源及照明設備等，因為這些工具容易引發大火。

另外，一名取得聖母院尖頂維修合約32歲建築公司負責人勒布拉（Julien Le Bras）強調，「公司有能力保護這座古蹟，絕對不會讓聖母院陷入危險中」。