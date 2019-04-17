「沒接到最後一通電話，對不起」　世越號5周年「媽媽給女兒的信」讓全網淚崩

▲南韓世越號。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南韓世越號船難昨日（16日）正式屆滿5周年，不過罹難家屬的傷痛似乎沒有隨著時間的過去而消失；近日一名罹難女學生媽媽寫給女兒的信，再度於社群媒體上被轉載引起關注，內容寫著「因為媽媽不是有錢人，忙著工作沒有接到最後一通電話，對不起。媽媽將會下地獄，女兒要去的地方則是天堂。」字字都顯示出一名母親痛失小孩的悲痛。

世越號事件在2014年4月16日時發生，一共造成304名乘客和船員罹難，其中有250名死者為京畿道檀園高中的學生，正值青春年華的學生開心參加校外教學，卻沒想到一去就再也沒有回來過，讓大家唏噓不已；儘管已經過了5年，但這場災難帶來的哀痛卻絲毫沒有隨著時間而消逝，更有許多人在紀念日當天於社群媒體上，以「黃絲帶」的圖樣發文悼念罹難者。

一名罹難女學生媽媽用悲痛的心，所寫下的一封「給女兒的信」則是在5周年時，再度被拿出來轉載並成為話題，同時也提醒著南韓人這個絕對不能忘記的傷痛。這封信裡寫著，「媽媽我老了才生下妳，沒能把妳懷久一點，就早早生下了妳。要是讓妳在我的肚子裡多待一個月，是不是就能將妳的命改變，讓妳活下來呢？」

▼媽媽寫給給女兒的信全文。（圖／翻攝自推特／샨야）

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「媽媽是做錯一切事情的罪人。為了多賺幾塊錢而工作，所以連最後一通電話都沒有接到，對不起。因為媽媽不是有錢人，讓像妳這樣漂亮的女兒出生在甚麼都沒有的家庭，對不起。媽媽將會下地獄，女兒要去的地方則是天堂。」每一字每一句都能看出一名母親對女兒的不捨，令人感到鼻酸。