抓卡車保險桿鬆手！特技演員重現車禍真被輾斃　470名國中生當場「恐怖教育」

▲ 日本特技演員重現交通事故。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者林瑩真／編譯

日本京都山科區平田町12日發生一起恐怖事故，一間中學請來特技演員重現車禍事故，教育學生交通安全的重要性，沒想到過程中真的發生事故，特技演員當場被卡車輾過，7小時後不治身亡，全程有470名學生目睹。

綜合日媒報導，勧修中學（Municipal Kanshu）與交通安全教室共同舉辦課程，請來34歲的特技演員中村佳弘重現事故發生過程。按照劇本，飾演路人的中村應該要誤入卡車駕駛的視線死角，被時速10公里的卡車撞上後，拖入車底一段時間才會脫身，不料，途中中村因雙手放開保險桿，整個人真的被輾入車底，胸、腹遭受嚴重擠壓，真的成為事故，送醫後7小時仍不治身亡。

事故被470名學生目睹，老師們立刻停止教學，此事也引起媒體爭相報導。事實上，為了讓學生們感受到事故的「恐怖實感」，類似的安全教育從2016年就被京都政府引進，至今約實施6次，但先前都不曾發生過真正事故。對此，京都府表示，考慮學生們的心理，今年度將中止類似教育課程。

事故發生後，特技演員的公司則發出聲明，發生事故對參加的學生及關係者都非常抱歉，尤其給大家添了麻煩，又讓外界為此擔心，未來會更加注重安全，也會為死亡的同事祈福，對死者家屬也致上歉意。

新聞在網路曝光，引起網友大量討論，「太可怕了」、「卡車真的母湯」、「真的是再現了啊」、「想像不出來什麼叫抓住卡車的保險桿再安全著地」、「這下學生們肯定有很高的安全意識了」、「被時速10公里的車輾過也是會死，反而學到了這樣的恐怖了吧」、「真的是看了也說不出任何話的新聞啊」。