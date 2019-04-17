17歲女搭郵輪「公海」被性侵　法官當天就釋放惡狼：無管轄權

▲因為性侵事件發生在公海，當地法院只好當日就釋放嫌犯。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

英國一名17歲少女和父母一同搭郵輪前往地中海度假，卻在旅途中遭一名義大利少年性侵，郵輪停靠在西班牙瓦倫西亞港口時，雖然立即通報警方並且抓人，卻因為發生地點是在公海，當地法院沒有司法管轄權，當天便釋放嫌放引發爭議。

受害少女告訴警方，事件發生在11日凌晨5時，所搭乘的郵輪神曲號(MSC Divina)當時正從西班牙馬約卡島(Mallorca)的帕爾馬(Palma)開往瓦倫西亞(Valencia)，與父母一起旅行的她，被一名18歲男子強迫進入對方房間後性侵。

當地警方接獲通報後，趁著郵輪當日早上停靠瓦倫西亞時逮捕嫌犯，少女也一起下船到當地的La Fe hospital接受檢查，郵輪當日下午4時再度開船時，受害少女已與父母回到船上前往法國馬賽，嫌疑人則被扣留在當地法院受審，然而當晚就被釋放。

法官表示，由於該起事件發生在國際水域，根據聯合國海洋公約法，司法管轄權應是巴拿馬政府，如果事件發生在西班牙港口或距離海岸19公里的地方，西班牙才具有管轄權，目前已請求巴拿馬、英國和義大利政府協助這起事件。郵輪公司則以案件仍在進行調查中為由，不願對外發表評論。