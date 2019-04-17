「女版神鬼交鋒」空手騙紐約精英圈837萬！NETFLIX翻拍假名媛詐騙史

▲安娜・德爾維（Anna Delvey）倒整個紐約精英圈。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

年僅28歲的安娜（Anna Delvey）混跡於美國紐約上流社會，結交許多時尚名媛，入住各個五星級豪華酒店就像回自己家，戴著Céline眼鏡、身穿高級訂製服，畫著精緻妝容彷彿從小便是養尊處優的氣質，甚至擁有私人飛機，這不是在拍電影，也沒有一個富可敵國的父親，而是一位真實的詐騙天才的日常。

據《businessinsider》報導，該名女嫌犯涉嫌用盜竊、詐騙等非法手段獲取巨額資金，以維持奢華的生活。檢察官威廉斯（Kaegan Marie Mays-Williams）在審判中提到，「她從酒店、餐廳，從身邊朋友騙錢，為自己編造了全新的身分『安娜．德爾維』，聲稱是是億萬富翁的女兒並且已經繼承了巨額遺產。」

她總穿當季最新款的時裝，只住名流雲集的奢華酒店，並且對所有的服務人員出手大方。人們開始傳言，聽說安娜來自德國的一個大家族，名下有一份價值不菲的信託基金，還曾經在歐洲著名時尚雜誌擁有一段出色的工作經歷。在安娜經人引薦參加了幾次聚會之後，整個曼哈頓的上流社會對這個戴Céline眼鏡的女孩漸漸熟悉，很自然的就接受了這位「豪富之女」，把她劃進了屬於他們的圈子，並且邀請她參加頂級派對。

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▲安娜在2019年4月出庭，拒絶穿不符合自己標凖（漂亮高級）的服裝。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，安娜只是一位出生於俄羅斯普通家庭的女孩，16歲時跟隨父母來到德國北威州定居，並在2013年搬到美國後開啟了招搖騙童的生活，先是陸續從身邊的人下手，接著在當地的餐廳、酒店、銀行實施詐騙。但夜路走多了總會遇到鬼，她終於在2017年7月於一家高級餐廳吃霸王餐後被捕。

根據紐約法院資料，安娜不僅偽造支票、拖欠他人債務，還向銀行提交偽造的證明文件，成功騙取2200萬美元（約6億7千萬台幣）的存款；她也聲稱自己在德國和瑞士的銀行賬戶中至少有6000萬歐元（約20億台幣）的存款，未來計劃在倫敦、香港和杜拜開設私人俱樂部。

▲她擁有私人飛機。（示意圖／免費圖庫pixabay）

安娜總是利用各種手段來詐騙財物，包括常稱自己忘帶信用卡，有時以德國公眾假期或者轉賬延遲為由欠下不少錢，儘管手法看起來粗糙簡單，卻能神乎其技的成功得手，不禁讓人思考是他人太好騙，還是安娜的詐騙技巧真的相當高超？據檢方調查，她前後從不同朋友身上一共騙得了24萬歐元（約837萬台幣）。

安娜自從2017年起被監禁，如果被判有罪，可能會面臨最高15年的有期徒刑，但無論審判結果如何，由於她在美國的簽證已經超過有效期限90天，將被驅逐回德國。

Neflix目前有意把這位女騙神的故事拍成電視連續劇，由珊達・瑞姆斯（Shonda Rhimes），也就是《實習醫生格雷》的美國著名編劇來操刀。