印尼大選要送「80萬個票箱」　大象、馬匹、飛機全動員

▲ 爪哇島道路上滿是泥濘，特地動員馬匹協助票箱運送 。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

印尼總統暨國會大選今（17）日登場，在這個人口多達2.6億的國家，光是選民人數就超過1.9億，分流在全國80萬個投票所，規模相當龐大。為了有效率的完成選舉流程，當局除了動員超過600萬名工作人員、近100萬名員警維持投票時的秩序，甚至派出快艇、飛機、馬匹甚至大象，以如期將投票箱安全送達所有投票所。

根據「Borneo Bulletin Online」網站報導，選舉委員會主席阿瑞夫（Arief Budiman）近日透露，「印尼是一個非常大的國家，我們選委會除了要面對大雨滂沱的天氣外，還要顧及選舉中可能出現的賄選、舞弊現象，以及網路上不同候選人支持者的互相攻擊、造謠抹黑。再加上這次大選是印尼成為民主國家以來，首次在同天進行總統、國會以及地方選舉，這麼重要的一次投票，時間仍然只有8個小時，我們今年肯定會非常忙碌，但絕對也會全力以赴。」

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▲ 今年印尼總統大選在全國設有80萬個投票所及投票箱，規模相當龐大 。（圖／路透）

全國1.9億選民囊括了多達上百種的族群及語言，生活在各種大大小小的鄉鎮、離島上，為了讓所有人都能順利投下寶貴一票，這次選舉一共設立了超過80萬個投票所，範圍包含全印尼1萬7000個島嶼的每個角落，足足橫跨4800公里。

不過要將投票箱送入每一個投票所並非一件易事，印尼官員於是動員多種4輪交通工具、摩托車、快艇和飛機，在武裝保安人員的守護下送達目的地。其中像是蘇門答臘亞齊省（Aceh Province），甚至還派出了大象支援運送票箱，在爪哇島（JavaIsland）東南端的偏遠社區也用上了好幾匹馬來載送。

▲ 為了將投票箱順利運達票所，當局出動了船艇、飛機等各大交通工具運送 。（圖／路透）

爪哇島丹普瑞卓（Tempurejo）警察局的局長蘇哈坦多（Suhartanto）提到，「我們這帶的道路因為雨季而充滿泥濘，所以我們必須倚靠馬匹來運送選舉相關用品，箱子還必須套上塑膠袋，以保護這百萬張選票不會被風雨淋濕。

」

據了解，這次投票作業從當地時間上午7點（台灣時間上午6點）在巴布亞（Papua）開始，並計畫在下午1點（台灣時間下午2點）於群島另一端的蘇門答臘（Sumatra）結束。

▼ 為了將投票箱順利運達票所，當局出動了船艇、飛機等各大交通工具運送。（圖／路透）