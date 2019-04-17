印尼大選今登場！1.9億人投票規模全球最大　佐科威有望連任

▲▼ 此次投票自當地時間上午7時（台灣時間上午6時）至下午1時（台灣時間下午2時）。（圖／路透）

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國際中心／綜合外電報導

印尼總統暨國會大選今（17日）登場，由現任總統佐科威（Joko Widodo）對決前將軍普拉伯沃（Prabowo Subianto）。這場全球規模最大單日選舉將有超過1.9億選民參加，料初步快速計票結果將會在今天稍晚出爐，但正式官方結果仍要等到5月才會揭曉。外界推測，儘管佐科威民調領先，但此次大選結果應該相當接近。

綜合外媒《海峽時報》、《南華早報》報導，此次大選共計24萬名候選人出線角逐2萬多個地方各級政府席位，但此次大選再度上演2014年佐科威迎戰普拉伯沃的局面，備受外界關注。時間拉回2014年，當時的佐科威被視為「印尼歐巴馬」，以政壇新面孔之姿拿下53.15%的得票率贏得大選，擊敗得票率46.85%的普拉伯沃。

▲▼ 現任總統佐科威與對手普拉伯沃雙雙現身投票所。（圖／路透）

如今，現年57歲的佐科威主打過去4年的基礎建設、福利改革等政績尋求連任。而對手普拉伯沃則是揮舞經濟重建大旗，誓言透過減輕貧困、改善國人生活的方式，證明他可以比佐科威做得更好，而他稍早已現身西爪哇省（West Java）一處投票所投下神聖一票。

印尼民調機構「政治憲章」日前民調顯示，佐科威支持率達到55.7%，對手普拉伯沃（Prabowo Subianto）的支持率則為38.8%。

▲ 為了確保投票和平順利進行，當局動員約600萬名工作人員及將近100萬名軍警協助維護秩序。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

儘管佐科威目前的民調領先普拉伯沃，但因中間選民的人數無法預測，加上粗估約有30%的選民將投下空白票或是直接放棄投票，讓此次的大選結果可能會相當接近。

學者伊爾曼（Irman G. Lanti）認為，佐科威和普拉伯沃的最終票數可能只差距100萬至200萬票，屆時敗選一方很有可能訴諸憲法法院提出挑戰，「但在此期間雙方都將宣稱勝選，可能動員支持者進行街頭示威，且此狀況很有可能蔓延至首都雅加達以外的地區，進而分裂印尼。」

▼ 此次大選是印尼所舉辦的第4次總統直選以及第5次議會選舉。（圖／路透）