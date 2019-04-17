每晚蹲超市垃圾桶！情侶每月省6千「養大孩子還買房」

▲弗萊明與男友約翰尼會到超市垃圾桶回收需要的物資。（圖／翻攝自Instagram／yourmomsahorcrux，同下）

國際中心／綜合外媒報導

美國喬治亞州（State of Georgia）一對情侶非常節儉，靠著每晚到超市垃圾桶「尋寶」，月省200美元（約新台幣6170元），不僅可餵養8個月大的孩子，還順利買下房子，相當驚人。

綜合外媒報導，25歲媽媽弗萊明（Chelsea Fleming）帶著孩子與男友約翰尼（Johnny）一同生活，他們每晚都會前往超市，在超市將不要的食物送往堆填區前，從垃圾桶裡回收需要的食物，包括零食、早餐穀物、罐頭、汽水等，還有日常用品的防曬乳及盥洗用具，甚至可以從中挑出聖誕禮物。

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▲他們回收的物資一部分用來養大8個月的兒子。

這些食物一部分會用來養大8個月大的兒子，多餘的物資就拿來做副業，轉售親友，一個月就省下將近200美元的開支。不過他們也坦承，曾經因此跟警察發生衝突過，所以他們都會挑晚上前往超市。

弗萊明表示，雖然有人鄙視他們的生活方式，但「我們已經買房且沒有債務，因為我們很節儉才能做到如此，鄙視我們的人是做不到的」。

她也指出，美國每年有4,000萬人挨餓，浪費的食物更占食物供應量的30%至40%，等於是丟掉幾十億美元，盼望大家加入他們的行列，一起維護環境。

▲這些物資讓他們一個月省下200美元。