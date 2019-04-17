巴黎聖母院大火畫面曝光！「12m烈焰」對戰消防員　滅火後剩絕望

▲巴黎聖母院火勢撲滅後。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

法國知名的歷史建築「巴黎聖母院」發生大火，當時傍晚時間，不少民眾、觀光客目睹歷史摧毀的一刻，火勢相當猛烈，當地消防局出動大批消防員搶救，就是希望可以保全住古蹟，經過8小時後才得以控制場面，而消防員出生入死的維護古蹟畫面也曝光，令人相當震撼。

根據《太陽報》報導，此次聖母院火災最嚴重的地方在主塔屋頂，甚至將整個尖塔都燒到折斷，在消防人員隨身鏡頭畫面中可以看到，一行人英勇的進入火場，一邊小心翼翼的怕破壞其他地方，一邊則要趕緊撲滅火勢，大約400多名消防員在裡裡外外相互協助。

畫面中可以看到超過40英尺（約12公尺）的火勢熊熊燒著教堂內部，甚至高溫還讓其他地方開始崩解，就連搶救的消防隊都表示，從沒看過這麼令人恐懼的火勢，但只能盡力阻止火勢摧毀鐘樓。

火勢歷經8小時被控制後，負責的檢察官表示，目前沒有跡象顯示是刻意被縱火，因此可能是因為意外事故造成，負責維護古蹟的共有5家工程公司，都曾經針對教堂的屋頂進行修繕，將會個別進行調查。

不少網友看到火災畫面曝光後，紛紛表示，「希望這場意外真的是意外，而不是哪個白癡造成的悲劇」、「不管如何都希望可以找到火災發生的真相」、「如果是個人因素造成希望大家可以理性看待」

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