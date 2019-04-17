科學家3D列印「人工心臟」成功　櫻桃大小含組織和血管

▲3D列印可以列印出完整的人工心臟，其中血管的部分要用極高解析度的列印機。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

3D列印技術離器官移植不遠了！以色列特拉維夫大學的科學家15日公布一個醫學界的重磅消息，已經成功用3D列印製作出一個人工心臟，雖然只有一顆櫻桃的大小，但是卻有人體組織和血管，突破了以往3D列印的極限。

據報導，科學家Tal Dvir表示這一顆3D列印人工心臟，是從患者身上取出的脂肪組織，加以水凝膠混合，所以可以避免人體免疫系統的排斥。人們過去無法用3D列印出心臟結構，而這是第一次成功的設計和印刷出充滿細胞、血管、心室和腔室的完整心臟。

這個人工心臟只有兔子心臟的大小，結構卻很完整，Dvir說明這個心臟可以收縮，但是還不能完全地進行舒張作用，正是之後需要改進的地方。科家學表示，如何擴大細胞樣本以產生完整的人類心臟是一項重大挑戰，對3D列印技術來說也是一個大突破。

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▲以色列科學家Tal Dvir表示，現在只能列印出兔子心臟的大小，未來將繼續研究出完整的人體心臟大小。（圖／路透）

以色列團隊研究的下一個目標，希望列印的心臟學習如何像真正的心臟一樣運作，也會嘗試在一年內，將此3D列印技術擴大運用在動物模型上。最終的目標是希望10年後可以實際運用在臨床手術中。

運用3D列印技術製成的器官，可以讓患者減少等待器官捐贈的時間，大幅增加移植手術的機會，並且可以降低免疫系統排斥的風險，實乃醫學界重大突破。