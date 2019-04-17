女孩鼻涕流不停　照片子驚見「蹼狀物被血肉覆蓋」取出飆惡臭！

▲15歲女孩鼻腔內取出大塊「鼻石」。（圖／翻攝自BMJ醫學期刊）

國際中心／綜合報導

國外一名15歲的女孩，因為長期鼻子都不停的流鼻涕、出現疼痛的狀況，經過多次就醫都沒有改善的情況，漸漸的出現頭痛的狀況，醫師當時診斷屬於鼻竇炎，並且開抗生素回家服用，但卻情況更加惡化。直到父母將她帶到大醫院檢查，才驚覺女孩鼻腔內出現一塊「鼻石」取出時還發出惡臭。

根據英國《每日郵報》報導，這名女孩多年來都有鼻涕不止、出血的問題，一開始醫師認為應該是鼻竇炎惹禍，但開抗生素服用後情況並沒有改善，直到接受超音波、X光掃瞄檢查後，意外在她的鼻竇內出現一個奇怪的「蹼狀物」。

醫師表示，鼻竇炎雖然是一般病症，但在女孩的鼻腔內出現大塊的異物，鼻石除了可能是自體成形之外，也可能是因為異物入侵，接著被鼻黏液覆蓋。女孩就這樣跟著這塊「鼻骨」相處了10多年，甚至已經出現頭痛的現象。

醫療團隊發現後，決定替女孩全身麻醉，並且取出這塊異物。當東西取出後，接著以藥物治療，果然原本的鼻涕、鼻腔疼痛感都消失。醫師提醒，孩子在小的時候都可能因為有玩具、棉花等等意外跑進鼻腔，很可能就這樣在鼻腔內跟著「長大」，家長一定要多注意。

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▲鼻石取出竟然是女孩小時候的玩具。