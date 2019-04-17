地方媽勾「15歲女兒們」小男友　帶酒＋雪茄狂嗨…床戰完才有！

▲國外一名母親勾引2名女兒的男友。（圖／示意圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

母愛是世界最偉大情感，但是泛濫成變態狀態，就不應該。美國一名41歲母親萊特兒（Coral Lytle）日前知道14歲、15歲女兒交了小男友，竟藉由對方來家裡玩，進一步接觸，並且以喝酒、抽雪茄等引誘發生關係，事情曝光後萊特兒老公崩潰到立刻提出離婚。

根據英國《每日郵報》報導，萊特兒2017年見到了女兒們的男友，之後就開始跟小男友們越走越近，甚至還會開車到24公里外的地方約會，並且帶著酒跟雪茄教這些孩子玩些「大人的事情」，最後進而演變成發生性行為。

遭到魔爪的男學生表示，知道這樣跟萊特兒是不好的事情，因為他都知道這根本太荒唐，也知道萊特兒的丈夫已經知道並且準備提告。法官表示，萊特兒的行為令人覺得不恥，藉由孩子對長輩的信任，進而做出騷擾的行為，當時看到女兒們的男友竟然心生歹念，拿出未成年不能獲取的東西作為引誘。

事件曝光後，萊特兒的丈夫立刻遞交離婚文書給妻子，對於這樣的「家庭悲劇」不願意多做說明，初步判決結果，萊特兒恐將面臨監禁，並有5～6年緩刑。

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▲萊特兒勾引女兒們的小男友。（圖／翻攝自Visalia Police Department）