火燒9hrs！聖母院玫瑰花窗、雙塔鐘樓逃祝融　盤點倖存的珍貴文物





▲聖母院大火延燒9小時。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

巴黎聖母院在當地時間15日晚間發生火災，雖然建築物損毀，但在志工和消防人員的幫忙之下，仍有不少珍貴的文物、畫作和雕像從火災中倖存，法國文化部長瑞斯特（Franck Riester）提到，大部分的文物都有安然度過火災，有些作品會先搬到羅浮宮保存。

火災當時，消防人員和其他救援單位以人力接龍的方式，將聖母院內許多重要的文物救出來，才不至於讓這些歷史瑰寶付之一炬，外媒盤點目前確定倖存的文物有：

雙塔鐘樓

在艾菲爾鐵塔建成之前，聖母院教堂旁的雙塔鐘樓是全巴黎最高的建築物，包含北塔和南塔，分別建於1240年和1250年，兩座鐘樓都幸運的沒有被大火波及，外圍的精細的石頭雕像也都還在。

另外，南塔內的大鐘「艾曼紐」（Emanuelle）也沒被燒到，這座鐘曾經參與許多法國歷史上的重大時刻，例如第二次世界大戰的結束。而這個鐘樓也是文豪維克多·雨果的小說「鐘樓怪人」中，主角加西莫多所住的地方。

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▲圖中聖母院教堂左側的兩座鐘樓都未受到波及。（圖／路透社）

玫瑰花窗

玫瑰花窗建於12到13世紀間，是聖母院內教堂內的招牌之一，三大片花窗高掛在教堂上方，當光線從窗戶內透進來，形成一幅幅絕美圖畫，吸引許多人朝聖。火災發生後，許多人擔心玻璃做的花窗可能很快就會受到波及，幸好，瑞斯特表示，玫瑰花窗在大火之後並沒有損壞的痕跡，且狀況良好。

▲招牌玫瑰花窗也倖存，有機會再與大眾見面。

大管風琴（Great Organ）

這座管風琴也是在中世紀就存在於聖母院內，雖然幾百年來不斷擴增，但仍保存了最原始的材料，總計大約由8000多根金屬管組成。巴黎大主教也在大火後向媒體確認，大管風琴在在火災中倖存，沒有被破壞殆盡，不過滅火時的水仍會對樂器造成影響，需要修復。



雕像群—12名使徒與4名傳福音者

事實上，這些雕像可說是本次火災中最幸運的「生還者」，在上週，它們就因聖母院的修繕計畫被移到法國西南部佩里格（Périgueux）工作室內，要在這裡進行清潔、重新上色等等工作，並預計2022年才會回到巴黎，沒想到因此躲過了大火，得以保存。

▲這群雕像早在上週就被移至他處，幸運逃過祝融之災。（圖／路透社）

荊棘冠冕



荊棘冠冕可說是聖母院中最重要的聖物之一，神父福尼耶（Jean-Marc Fournier）在火災發生的第一時間內，堅持和消防隊員一同進入火場，並抵達冠冕所在的地方，救出聖物。另外，法國媒體報導，像是「聖釘」（Holy Nails）以及十字架等物品也有被救出來。



「荊棘冠冕」據傳為耶穌當時受到試探跟鞭打後，羅馬士兵逼迫祂戴上荊棘編成的皇冠，並戲弄地喊「猶太人的王啊」，後來信徒認為荊棘冠冕有認定「耶穌為王、為主」、以及耶穌忍受痛苦都為世人等象徵，是相當重要的信仰聖物。

►►►火再大都要救！神父衝巴黎聖母院火海 端出「耶穌荊棘冠冕」



▲聖物「荊棘冠冕」。（圖／路透社）

火災中損失了什麼？

最直接損毀的就是聖母院教堂的尖塔，尖塔上的「高盧公雞」雕像也掉了下來，嚴重損毀，另外，教堂的屋頂也有部分被燒毀。瑞斯特提到，教堂中的系列畫作「五月的聖母院」（Mays de Notre Dame）並未被燒毀，但是受到濃煙影響，將從周五開始移到羅浮宮，目前仍有許多文物還無法確認損傷狀態。

▼聖母院大火前後對照圖。（圖／路透社）