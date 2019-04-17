聖母院遇無情大火！IS秒改圖當宣傳...超惡意嘲諷：都是報應

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▲巴黎聖母院遭大火襲擊。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導



巴黎聖母院在當地時間15日晚間發生火災，在法國忙著重建和復原這棟有850年歷史的建築物時，極端組織伊斯蘭國（IS）卻趁機藉此話題來「造勢」，他們在聖母院失火後PO出一張海報，並寫道「願祝有美好的一天」，更嘲諷會失火都是報應。

巴黎聖母院已有850年的歷史，加上裡面保存許多重要的藝術品和宗教文物，可說是一場歷史和文化上的浩劫，全世界許多人也和巴黎市民一起共感悲傷。不過，IS卻利用此機會宣傳，英國《每日郵報》報導，IS的宣傳機構PO出一張海報，背景就是陷入大火中的聖母院，並用斗大的標題寫著「祝你們有美好的一天」。

恐怖主義研究分析聯盟（Terrorism Research & Analysis Consortium）指出，這張海報是來自IS宣傳機構「Al-Muntasir 」，海報上面還寫到，「它從1163年開始建造，1345年完成，現在是時候向你們的多神教說再見了」。該團體還宣稱，會遇到這場災難是「報應和懲罰」。

極端團體釋出駭人的海報，再加上巴黎過去曾多次成為恐怖份子攻擊的目標，讓許多人感到害怕。不過，巴黎檢察官辦公室指出，初步判定這起火災的起火原因為意外，並非恐怖攻擊或人為縱火。

巴黎聖母院在15日傍晚遭大火吞噬，燒了整整9小時才熄滅。經初步調查，主體結構雖未受損，但屋頂損毀超過三分之二，尖頂也坍塌，修繕工程可能要花上好幾年，幸好當時現場人員極力搶救，許多重要的藝術品和文物都有被完善保存。