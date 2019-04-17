年齡差沒問題？3對老少配情侶曝光「掉漆床事」：做完必上廁所

▲情侶年紀差距大，有更多問題要克服。（圖／取自pixabay）

國際中心／綜合報導

現今越來越多情侶選擇克服年齡差距，與跟自己年紀差很多的對象在一起。日本女性雜誌「Ananweb」日前就訪問了幾對年齡差距較大的情侶，請他們談談彼此遇到的問題，雖然愛情能解決大部分的障礙，但是身體健康狀況卻仍會老實地展現出差距。

第一對情侶為45歲男性和25歲女性的組合，該難題到，小女友的交往經驗不多，一開始上床的時候都有他主導，但是女方熟能生巧之後，變得相當積極，且因正值盛年，性慾超強，有時候一晚已經兩次了，還要求要再戰一發。而且據說女性過了30歲後性慾會更強，也就是說這樣的狀況可能才剛開始，讓他擔心越來越老的自己是否能招架。

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▲年齡差太多，體力也會有差距，導致床事遇到困難。（圖／取自Pixabay）

另一對也是男大女小的組合，受訪的31歲女性與大自己12歲的男友同居，某天早上，男友按著腰抱怨著很痛，當時他們認為應該是睡覺姿勢不良導致的，但長時間下來後發現，原來只要前一天晚上有滾床單，隔天早上男友都會感到腰痠背痛。

第三名受訪這則是男生年紀較小的姊弟戀，這名31歲的男受訪者表示，女友比自己大10歲，對方本來就有比較頻尿的現象，只要每次行房玩都要立即奔去廁所，原因是「激烈震動讓她有尿意」。該男提到，最近這個現象似乎越來越頻繁，女友除了上廁所頻率變高外，有時還會愛愛到一半要求停下來去廁所，他只好要求對方親熱前先上，但仍感覺很破壞氣氛和情調。