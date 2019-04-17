19歲嫩妹「穿火辣睡衣夢遊」　室友凍未條…抓進房撕開衣！

▲女子因為有夢遊的狀況，竟遭到室友非禮。（圖／示意圖／Pakutsao）

國際中心／綜合報導

英國一名19歲少女因為有夢遊的狀況，沒想到卻讓男室友阿德沃（Jordan Adewale）心生歹念，竟趁著一次女子夢遊到廚房，直接霸王硬上弓，把女方驚醒，更驚動其他室友立刻報警。

根據英國《太陽報》報導，阿德沃是女子的室友，因好幾次看到女子半夜都會走到廚房，但是也沒開冰箱、煮東西吃，就只是呆呆的站著，喊名字也沒有回應，後來發現女子就只是閉著眼睛、略帶呼聲的走回房間。

阿德沃發現女子是夢遊狀況後，被對方穿著清涼的睡衣搞得失去理智，竟心起要非禮的念頭，一開始就只是跟在女子後面偷偷聞身體跟頭髮的味道，沒想到卻漸漸開始拉衣服，發現女子並沒有穿著內衣在睡衣內。

直到2017年2月，阿爾沃又遇到女子半夜夢遊，竟直接強押對方到廚房流理台上，強行拖掉睡衣。女子被突然的東西驚醒，發現自己已經衣衫不整，雙手又遭到壓制只能放聲求救，隔壁其他室友聽到求救聲，立刻出來查看幫忙報警。

警方到場時，阿爾沃仍持續否認自己犯罪，審判開庭將於26日進行最後判決。「夢遊」其實屬於一種睡眠障礙，一般都會在半醒狀態下走動的行為，甚至有些會做出較為危險的舉動，夢遊的原因，至今沒有確切的說法，但醫學界普遍認為是因為遺傳或是心理壓力等因素。