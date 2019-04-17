鼻孔噴膿！他呼吸發出臭味　醫師從鼻腔夾出「40根血肉木條」

▲泰國一名男子從鼻腔內取出40根木屑。（圖／翻攝自臉書下同／畫面經過變色處理）

國際中心／綜合報導

人體如果有出現異狀，一定要趕快就醫，以免成為罕見的特殊案例。日前泰國社群網站上，一名醫師就分享自己接到的病例經驗，一位男子因為感覺自己呼吸時，鼻腔有些怪異的感覺跟異味，於是到醫院就診，沒想到經過X光照後，發現這名男子的鼻腔內有40根的小木條。

綜合外媒報導，洛坤府西沖醫院院長在臉書上發文分享遇到一名46歲的病患，在入院就診時提到自己呼吸有些困難，甚至男子呼出的氣息中也出現奇怪的味道，經過檢查發現男子的鼻腔中有大量的木材殘留物，並且以感染擴散到大腦，發膿從鼻腔中流出。

請繼續往下閱讀...

▲醫療團隊取出40根木屑也驚呆。

醫師詢問患者的生活情況，男子也表示生活上也沒有特別接觸到木材，所以也不清楚究竟是什麼樣的原因，導致會有木材跑到體內。經過手術後，醫療團隊從男子鼻腔內取出40多塊小木屑，甚至已經發炎化膿，手術後男子已經返家休息。

醫療團隊表示，因為不方便透露病人細節太多，但仍希望大家在居住環境上若是處於較為高風險的地方，還是要注意是否會有危害人體的東西在日常生活中，因為有嚴重感染的話很可能就會影響生活作息。