火再大都要救！神父衝巴黎聖母院火海　端出「耶穌荊棘冠冕」

▲巴黎聖母院失火荊棘冠冕被搶救出來。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

有法國精神代表的「巴黎聖母院」（Cathédrale Notre-Dame de Paris）於當地時間15晚間發生大火，火勢猛烈讓850年歷史的古蹟承受不住，有部分受到嚴重毀壞，在火災第一時間發生時，眾人都還在震撼尖塔的倒榻，對於神父福尼耶（Jean-Marc Fournier）而言，保留住「荊棘冠冕」卻是當下最重要的事。

綜合外媒報導，巴黎消防隊神父福尼耶於火災當下，堅持和消防隊員一同進入火場，最主要的是要保護好著名聖物「荊棘冠冕」。在進入火場的時，福耶尼順利的放置皇冠的地方，並且拿出鑰匙、密碼，對於整個聖母院而言，最重要的聖物莫過於皇冠；此外，還有跟耶穌相關的聖物也全數被帶出。

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▲巴黎聖母院大火震撼世界。（圖／路透社）

巴黎第15區區長谷瓊（Philippe Goujon）表示，福尼耶神父對於搶救聖物是很重要的角色，當下他堅持跟著一起進入火場，而在2016年巴黎劇院恐攻，也曾勇敢一同前往照料傷者跟幫罹難者禱告。

「荊棘冠冕」據傳為耶穌當時受到試探跟鞭打後，在上到十字架之前，羅馬士兵以荊棘編成的皇冠，要他戴上後下跪並戲弄的說「猶太人的王啊！」後來則為信徒認為是「耶穌為王、為主」、耶穌忍受痛苦都為世人等象徵，因此對於基督徒而言，是相當重要的信仰聖物。